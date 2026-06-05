NASA ordenó a astronautas refugiarse por fuga de aire en Estación Espacial Internacional

La NASA anunció este viernes que ordenó a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) refugiarse, a raíz de una fuga de aire que estaba siendo reparada.

Según explicó Bethany Stevens, de comunicaciones de la agencia espacial, la fuga afectó a un túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda del laboratorio orbital.

Dicho túnel presentaría problemas desde hace un tiempo, de acuerdo a lo consignado por Radio Biobío.

“Estas grietas siempre han sido motivo de preocupación para la NASA, que las sigue muy de cerca”, indicó Stevens.

Tanto la NASA como Roscosmos, agencia espacial rusa que también colabora en la EEI, han estado mitigando periódicamente estos fallos.

Luego de la aparición de nuevas fugas, Roscosmos inició una operación de reparación más extensa este viernes.

De esta forma, parte de los astronautas se refugió en la nave espacial Crew Dragon, en caso de una posible evacuación. En tanto, el resto de la tripulación intentaba reparar la fuga.

Con el correr de los minutos, la NASA informó que se suspendieron estas labores. A la vez, los astronautas finalmente pudieron regresar al laboratorio, “mientras se evalúan más mediciones y datos”.

“Dado este desarrollo, la NASA ha instruido a los miembros de la tripulación dentro de la nave espacial Dragon que finalicen los procedimientos de refugio seguro y regresen a las operaciones planificadas a bordo de la Estación Espacial Internacional”, detalló Stevens.

Asimismo, subrayó que “esperamos trabajar con Roscosmos en un enfoque colaborativo para abordar las fugas”.