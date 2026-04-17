Ministro García Ruminot anuncia que no se limitará gratuidad para mayores de 30 años

El titular de la Segpres, José García Ruminot, abordó este viernes la controversia que se generó con la insistencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de mantener el tope por años en la gratuidad dentro del Proyecto de Reconstrucción Nacional.



“Tuvimos una reunión ayer tarde, tarde noche, ministro Jorge Quiroz, ministro Claudio Alvarado, y quien les habla, y puedo informarles que el limitar la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa”, anunció tras encabezar el gabinete regional en Valparaíso.



“Al revés, nosotros queremos que toda persona que desee especializarse, que desee continuar estudios de educación superior, de manera muy importante para las mujeres, porque muchas mujeres, por su maternidad, postergan los estudios. De tal manera que, en función de todas esas consideraciones, esa limitante no va a estar y va a haber gratuidad para los mayores de 30 años”, indicó, consignó Emol.



García Ruminot añadió que “tenemos una norma que estamos revisando, que es la norma que impediría que nuevos establecimientos de educación superior puedan acceder a la gratuidad. Sin embargo, esa norma también la estamos revisando por distintas razones, de orden constitucional incluso, así que, esa norma que sí se estaría manteniendo hasta la reunión que tuvimos anoche, la estamos revisando con el mayor interés”.

“Nosotros estamos todos los días trabajando, todos los días revisando el proyecto, y por lo tanto vamos a ir haciendo las correcciones que sean necesarias. Muchas de ellas antes de ingresar el proyecto y otras, por supuesto, de ser necesario, las vamos a ir haciendo durante el proceso legislativo”, cerró.

