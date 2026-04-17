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Lugares turísticos en Chile: Cholchol, tradición mapuche y sabores del campo

Cholchol, en la Región de La Araucanía, se distingue por su fuerte presencia mapuche y sus ferias agrícolas, donde hortalizas, miel y legumbres se transforman en platos tradicionales como el catuto y el muday. En este pueblo, la gastronomía comunitaria refleja la conexión con la tierra y la cultura ancestral, consolidándolo como uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Cholchol, tradición mapuche y sabores del campo

Cholchol, en la Región de La Araucanía, es una localidad que se distingue por su fuerte presencia mapuche y sus ferias de productos agrícolas. Su vida comunitaria y su entorno rural la convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Ferias agrícolas y vida comunitaria

Las ferias de Cholchol son espacios de encuentro donde se exhiben hortalizas, miel, legumbres y artesanía mapuche. Los visitantes pueden recorrer puestos que reflejan la vida campesina y la conexión con la tierra, transmitiendo autenticidad y hospitalidad.

Gastronomía mapuche y sabores locales en este lugar turístico en Chile

La cocina de Cholchol se basa en productos agrícolas frescos y en preparaciones tradicionales mapuche. Platos como el muday (bebida de trigo fermentado), el catuto (pan de trigo machacado) y guisos de legumbres reflejan la identidad culinaria de la zona. La gastronomía comunitaria transmite sabor y tradición, convirtiendo a Cholchol en un referente dentro de los lugares turísticos en Chile.

Comida mapuche

Identidad cultural y entorno natural en este lugar turístico en Chile

La lengua mapudungun, la música y las celebraciones comunitarias refuerzan la identidad cultural de Cholchol. El paisaje de campos y ríos complementa la experiencia gastronómica y cultural, ofreciendo un entorno auténtico para el visitante.

Cholchol demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde las ferias agrícolas, la gastronomía mapuche y una vida comunitaria rural que transmite identidad. Esta localidad de la Región de La Araucanía ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico.

Lugares turísticos en Chile: Región de La Araucanía y su riqueza gastronómica
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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