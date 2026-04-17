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Lugares turísticos en Chile: Isluga, sabores aimaras entre bofedales

Isluga, en el altiplano de Tarapacá, combina la espiritualidad aimara con una cocina ancestral basada en quinua, maíz y hierbas de altura. En sus festividades religiosas, los sabores comunitarios se comparten en sopas, panes y guisos que reflejan la conexión entre tradición, naturaleza y gastronomía, consolidando a esta comunidad como uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Isluga, sabores aimaras entre bofedales

Isluga, en la Región de Tarapacá, es una comunidad aimara que se distingue por sus festividades religiosas y paisajes de bofedales.

Pero también por una gastronomía altiplánica que rescata productos de altura como la quinua, el maíz y las hierbas medicinales, consolidándose como uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Cocina de quinua y maíz: lugares turísticos en Chile

La quinua y el maíz son la base de la alimentación en Isluga. Se preparan en sopas, guisos y panes que acompañan la vida comunitaria. Estos cultivos, adaptados al altiplano, transmiten tradición y resiliencia, convirtiéndose en símbolos de identidad gastronómica.

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Hierbas medicinales y sabores de altura

Las hierbas que crecen en los bofedales y quebradas se utilizan tanto en infusiones como en la cocina diaria. El muña, la rica-rica y otras plantas aportan aroma y sabor, reforzando la conexión entre gastronomía y naturaleza.

Festividades religiosas con sabor comunitario en este lugar turístico en Chile

Las celebraciones patronales no solo son encuentros espirituales, también son momentos de compartir comida tradicional. Platos de quinua, carnes de llama y panes caseros acompañan la música y la danza, reforzando la unión cultural y gastronómica.

Isluga demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde la gastronomía aimara, con quinua, maíz y hierbas de altura que transmiten identidad.

Esta comunidad del altiplano tarapaqueño ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional Volcán Isluga
Lugares turísticos de Chile menos conocidos que debes visitar
Source Texto: La Nación / Foto: Goya Foods)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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