Arrau pide al INDH no “victimizar de manera selectiva” por estudiante herida

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó la noche de este miércoles al Instituto Nacional de Derechos Humanos a no “victimizar de manera selectiva”. Esto tras la denuncia del INDH de una estudiante universitaria herida y detenida en la marcha a que convocó la Confech en Santiago.



En su cuenta de X, junto a la publicación de prensa sobre la situación de la joven, Arrau escribió que “una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva”



“La opinión pública también debe considerar a los 3 civiles heridos, a los 3 carabineros lesionados resguardando el orden público. Y la gravedad de 35 detenidos, 3 de ellos por portar bombas molotov”, añadió con cifras entregadas por la Delegación Presidencial Metropolitana.

“El deber del Estado es cuidar a todas las personas”

“El deber del Estado es cuidar a todas las personas, resguardar el orden público y respaldar a quienes protegen a los chilenos”, cerró el secretario de Estado.



El INDH reportó también anoche que una estudiante de Derecho fue detenida con lesiones de gravedad e ingresada a la exPosta Central. Las lesiones habrían sido provocadas tras una caída en medio de las manifestaciones.



La jefa regional del INDH, Beatriz Contreras, señaló que está recopilando antecedentes sobre lo ocurrido para estudiar las acciones legales a seguir en este caso.



La marcha se desarrolló en un tramo de la Alameda no autorizado por la Delegación Presidencial Metropolitana, entre Plaza Baquedano y Santa Rosa.

Codina: Fueron 35detenidos “tres de ellos por porte y manipulación de bombas molotov”

Por su parte, el delegado presidencial, German Codina, informó que “el balance de la jornada da cuenta de una convocatoria que reunió a aproximadamente 4.500 personas”.



Sobre los detenidos, Codina indicó que fueron “35, tres de ellos por porte y manipulación de bombas molotov”.



El delegado añadió que hubo “tres carabineros lesionados, entre ellos una mujer. Y también hubo tres civiles con lesiones de distinta naturaleza”.