Home Nacional "movilización de la confech: incidentes aislados y estaciones del ..."

Movilización de la Confech: Incidentes aislados y estaciones del Metro cerradas

A causa de los disturbios, las autoridades implementaron una serie de desvíos de tránsito en el centro de la capital. Asimismo, Metro informó el cierre preventivo de algunas estaciones en la Línea 1, consignó Cooperativa.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Movilización de la Confech: Incidentes aislados y estaciones del Metro cerradas

Incidentes entre encapuchados y personal de Control de Orden Público de Carabineros, interrupciones en el tránsito y cierre de estaciones de Metro se registran este miércoles en el marco de la movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en el centro de Santiago.

Los manifestantes, entre los que se encuentra el Colegio de Profesores, parvularias y organizaciones sociales, se reunieron en Plaza Baquedano y comenzaron a movilizarse de manera pacífica hacia el poniente.

Según informó Radio Cooperativa, su avance fue detenido a la altura de la Alameda con calle Londres debido a un fuerte cerco policial.

A la altura de la estación de Metro Universidad Católica, la marcha fue dispersada con carros lanzaaguas y lanzagases de Carabineros. Los manifestantes lograron reagruparse para continuar con la movilización.

Se han reportado enfrentamientos entre manifestantes y personal de Control de Orden Público.

Incidentes similares se registraron en las cercanías de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en Avenida Santa María.

A causa de los disturbios, las autoridades implementaron una serie de desvíos de tránsito en el centro de la capital. Asimismo, Metro informó el cierre preventivo de algunas estaciones en la Línea 1, consignó el medio citado.

Paro nacional: Confech mantiene convocatoria en Plaza Baquedano
Source Texto: La Nación/Fotos: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Wim Wenders finalmente retira película con escena de d...

A través de un comunicado, el cineasta reconoció que la actriz no recibió la protección adecuada durante el rodaje y ofreció disculpas por lo ocurrido. En ese contexto, Wenders afirmó: “Hoy reconozco que Nastassja Kinski debería haber estado mejor protegida”.

Leer mas
Nacional
Megarreforma en Comisión de Hacienda del Senado: Quiro...

El Ejecutivo sí confirmó en la instancia que volverá a presentar modificaciones a la franquicia tributaria del Sence. Esta es una de las disposiciones que generó resistencia en la Cámara de Diputados y que no obtuvo respaldo de parlamentarios de oposición ni de Renovación Nacional.

Leer mas
Nacional
Gendarmería informa traslado de exfrentista Hernández ...

Según consignó Emol, el organismo informó en un comunicado que la decisión “trata de una gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública. Por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/