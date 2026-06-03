Movilización de la Confech: Incidentes aislados y estaciones del Metro cerradas

Incidentes entre encapuchados y personal de Control de Orden Público de Carabineros, interrupciones en el tránsito y cierre de estaciones de Metro se registran este miércoles en el marco de la movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en el centro de Santiago.

Los manifestantes, entre los que se encuentra el Colegio de Profesores, parvularias y organizaciones sociales, se reunieron en Plaza Baquedano y comenzaron a movilizarse de manera pacífica hacia el poniente.

Según informó Radio Cooperativa, su avance fue detenido a la altura de la Alameda con calle Londres debido a un fuerte cerco policial.

A la altura de la estación de Metro Universidad Católica, la marcha fue dispersada con carros lanzaaguas y lanzagases de Carabineros. Los manifestantes lograron reagruparse para continuar con la movilización.

Se han reportado enfrentamientos entre manifestantes y personal de Control de Orden Público.

Incidentes similares se registraron en las cercanías de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en Avenida Santa María.

A causa de los disturbios, las autoridades implementaron una serie de desvíos de tránsito en el centro de la capital. Asimismo, Metro informó el cierre preventivo de algunas estaciones en la Línea 1, consignó el medio citado.