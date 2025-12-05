Home Viajes "lugares turísticos de chile menos conocidos que debes visitar..."

Lugares turísticos de Chile menos conocidos que debes visitar

Los lugares turísticos de Chile menos conocidos ofrecen experiencias auténticas y alejadas de las multitudes. Desde bosques petrificados y reservas cordilleranas hasta islas remotas y paisajes altiplánicos, esta guía reúne destinos únicos que muestran la diversidad natural y cultural del país más allá de los circuitos tradicionales.

Eduardo Córdova
Lugares turísticos de Chile menos conocidos que debes visitar

Más allá de los destinos clásicos como Torres del Paine o San Pedro de Atacama, existen lugares turísticos de Chile menos conocidos que sorprenden por su belleza natural y riqueza cultural.

Esta guía reúne rincones poco masificados, ideales para quienes buscan experiencias auténticas y diferenciadas.

Lugares turísticos de Chile menos conocidos en el Norte

  • Bosque Petrificado de Pichasca (Región de Coquimbo): vestigios fósiles de árboles y restos paleontológicos únicos.
  • Salar de Huasco (Región de Tarapacá): altiplano con flamencos y paisajes salinos de gran valor ecológico.
  • Parque Nacional Volcán Isluga (Región de Tarapacá): volcanes, bofedales y comunidades aymaras que mantienen tradiciones ancestrales.

Lugares turísticos menos conocidos en el centro de Chile

  • Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha (Región Metropolitana): bosque nativo de robles y hábitat de aves rapaces.
  • Radal Siete Tazas (Región del Maule): cascadas y pozones naturales en un entorno cordillerano.
  • Isla Mocha (Región del Biobío): isla con playas, bosques y leyendas mapuches, accesible en lancha desde Tirúa.

Sur de Chile: Lugares turísticos menos conocidos

  • Parque Nacional Nahuelbuta (Región de La Araucanía): hogar de araucarias milenarias y miradores con vistas al Pacífico.
  • Isla Navarino (Región de Magallanes): parte del archipiélago fueguino, con el famoso trekking Dientes de Navarino.
  • Reserva Nacional Mocho-Choshuenco (Región de Los Ríos): volcanes nevados, bosques valdivianos y fauna nativa.
@unaciclista Mis vacas de invierno fueron en el Parque #Nahuelbuta 🌱 si nunca has ido, te cuento dónde alojé, el costo y cómo fue la experiencia en este video 💚 la cabaña queda en el Cajón de Nahuelbuta y está en Airbnb #Angol #Chile #trekking ♬ sonido original – 𝘼𝘾𝙄𝘿 𝘽𝙊𝙔𝙎

Lugares turísticos menos conocidos en las islas

  • Archipiélago de las Guaitecas (Región de Aysén): conjunto de islas con fiordos, pesca artesanal y paisajes prístinos.
  • Isla Madre de Dios (Región de Magallanes): cavernas naturales y formaciones rocosas de gran valor geológico.

Consejos prácticos

  • Accesibilidad: muchos de estos lugares turísticos de Chile menos conocidos requieren transporte local o tours especializados.
  • Mejor época: primavera y verano para cordillera y sur; otoño para reservas del centro.
  • Recomendación: llevar provisiones y respetar regulaciones de conservación, ya que varios destinos tienen servicios limitados.

Explorar los lugares turísticos de Chile menos conocidos es una forma de descubrir la diversidad del país más allá de los circuitos tradicionales.

Desde bosques petrificados hasta islas remotas, cada destino ofrece experiencias únicas que combinan naturaleza, cultura y aventura.

Source Texto: La Nación / Foto: Conaf
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
8
