Balacera en San Ramón termina con hombre grave: delincuentes habrían realizado “mexicana” en casa equivocada

Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido en una vivienda de la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana. El hecho se registró cuando un grupo de sujetos ingresó al inmueble y disparó contra la víctima, quien se encontraba junto a su hermana. En el lugar también había un menor de edad.

Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque armado registrado en una vivienda de San Ramón, en la Región Metropolitana. La víctima estaba junto a su hermana cuando ocurrió el hecho. En el inmueble también se encontraba un menor de edad, recogió Radio Adn.

Según información preliminar, cerca de cinco sujetos armados irrumpieron en la casa y dispararon contra el hombre. La víctima recibió múltiples impactos y sufrió lesiones de gravedad.

Tras la balacera, el herido fue trasladado al Hospital Padre Hurtado. Actualmente permanece internado bajo observación médica.

PDI y Fiscalía investigan posible “mexicana”

Los equipos investigadores analizan una posible vinculación del ataque con una quitada de droga, modalidad delictual conocida como “mexicana”.

Sin embargo, la hipótesis principal apunta a que los agresores habrían confundido el domicilio. Por ello, el objetivo del ataque podría haber sido otra persona.

La Fiscalía mantiene la causa bajo la figura de homicidio frustrado. Esto se debe a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

Las diligencias quedaron en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) y del equipo ECOH de la Fiscalía. Ambos organismos buscan esclarecer las circunstancias del ataque.

Los investigadores deberán determinar cómo ingresaron los sujetos al inmueble. También deberán establecer si existía un blanco previamente identificado y si el hecho está relacionado con disputas ligadas al tráfico de drogas.