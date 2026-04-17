Ministra Lincolao retoma visitas a universidades en regiones con alta seguridad

Luego de la agresión sufrida hace nueve días en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, retomó este viernes las visitas a las casas de estudios y lo hizo en una actividad en la Universidad Autónoma de Talca.



Según informó Emol, la secretaria de Estado contó con protección desde la salida de su casa, a cargo de la PDI, la que fue reforzada a su llegada a la Región del Maule. Además, hubo tres anillos de Carabineros a su alrededor.



A su llegada a la región, Lincolao se dirigió hasta la Delegación Presidencial Regional.

Charla magistral

Posteriormente, junto al delegado Juan Eduardo Prieto concurrió hasta la Universidad Autónoma para dar una charla magistral para dar inicio al año académico 2026. Destacó el valor de la ciencia y la innovación para el desarrollo regional.



Para la tarde, tiene contemplado un viaje a Pencahue, donde almorzará. Luego visitará el Centro de Investigación e Innovación de Concha y Toro, donde se reunirá con una comunidad científica que incluye representantes de las universidades de Talca, Santo Tomás y Autónoma. Además de empresarios regionales.



Su retorno a Santiago está considerado a las 17:00 horas. Desde el Ministerio de Ciencia señalaron que la protección para la ministra es en ocasiones especiales y que, para esta ocasión, fue coordinada durante toda la semana entre su equipo y la Delegación Presidencial del Maule.



Esta es su primera visita a regiones tras el ataque en Valdivia. En Santiago estuvo el martes en la sede Renca de Inacap.



“Es en las regiones donde nosotros podemos aprender de las necesidades de los chilenos. Agradezco también al delegado presidencial que haya coordinado una reunión de gabinete con los seremis. Es muy bueno ver que las seremis están trabajando juntas para tener interoperabilidad, no solamente en cuanto a estrategia, pero también planes de acción. Se hace más cuando se hace en forma unida”, comentó Lincolao