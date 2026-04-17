Qué hacer en Santiago: talleres, panoramas y eventos en Ñuñoa durante abril

Durante abril, la comuna de Ñuñoa contará con una variada cartelera de actividades culturales y panoramas para disfrutar en familia, con amigos o en solitario. Exposiciones fotográficas, conciertos al aire libre, ferias de arte, intercambio de libros y talleres creativos serán parte de la programación disponible durante el mes.

Además, muchos de estos eventos son gratuitos o de fácil acceso, convirtiéndose en una excelente alternativa para salir de la rutina y recorrer uno de los sectores más activos de la capital. Revisa esta selección de panoramas y descubre qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: fotografía y lectura para disfrutar en Ñuñoa

Jardín Negro: exposición fotográfica

Dirección: Av. Irarrázaval 3550, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante abril, en Ñuñoa puedes visitar Jardín Negro, una exposición fotográfica de Fernanda Larraín que invita a recorrer una propuesta íntima y sensible sobre la imagen y sus silencios.

La muestra plantea nuevas lecturas desde lo cotidiano hacia lo profundo, convirtiéndose en una experiencia visual ideal para quienes disfrutan del arte y la fotografía.

Fecha: lunes a viernes, disponible hasta el 7 de junio.

Hora: 09:00 a 13:00 hrs.

Lugar: Hall central de la Municipalidad de Ñuñoa

Entrada: liberada

Casitas de libros e intercambio literario

Dirección: Av. Sucre 1457, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Este fin de semana, la comuna de Ñuñoa tendrá una entretenida jornada para fomentar la lectura en comunidad con la inauguración de sus casitas de libros. La actividad invita a vecinos y visitantes a llevar un libro que ya disfrutaron para intercambiarlo por otro título, promoviendo así el hábito lector y la circulación de nuevas historias.

Además, la jornada contará con un cuentacuentos para toda la familia a cargo de Fabián Rivas, autor de la saga “La increíble Kindambum” e ilustrador de libros infantiles.

Fecha: sábado 18 de abril.

Hora: 12:00 hrs.

Lugar: Plaza Guillermo Franke

Entrada: gratuita.

Qué hacer en Santiago: música en vivo, arte y panoramas culturales en la comuna

Música en vivo al aire libre

Dirección: Av. Irarrázaval 4055, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Ñuñoa tendrá una jornada especial con la presentación en vivo de Paco Miranda en los jardines de la Casa de la Cultura. El joven cantautor chileno de 24 años, llega en uno de los mejores momentos de su carrera, tras agotar fechas y colaborar con la ganadora del Latin Grammy, Renee.

El show contará con banda en vivo y promete destacar por su potencia sonora, energía sobre el escenario y una propuesta ideal para disfrutar música al aire libre en la comuna.

Fecha: viernes 17 de abril.

Hora: 18:00 horas.

Lugar: Jardines de la Casa de la Cultura de Ñuñoa

Entrada: liberada por orden de llegada.

Expo Arte 100 Artistas MOVA

Dirección: Av. Italia esquina Caupolicán, Barrio Italia, Región Metropolitana.

Expo Arte 100 Artistas MOVA, es una actividad gratuita donde podrás recorrer distintas obras, conocer propuestas creativas de autores emergentes y consolidados, además de disfrutar el ambiente cultural de Barrio Italia.

La muestra se perfila como un panorama perfecto para pasear, descubrir nuevas miradas artísticas y compartir una tarde diferente en uno de los sectores más atractivos de la comuna, para saber qué hacer en Santiago.

Fecha: sábado 18 de abril.

Hora: 17:00 a 21:30 horas.

Entrada: gratuita.

Talleres Culturales

Dirección: Av. Irarrázaval 4055, Ñuñoa, Región Metropolitana.

La comuna de Ñuñoa también ofrece una amplia programación de talleres culturales pensados para distintas edades e intereses. La iniciativa invita a vecinos y visitantes a descubrir espacios creativos donde aprender, compartir y desarrollar nuevas habilidades en comunidad.

Entre las alternativas disponibles aparecen talleres de manga, cerámica, ilustración creativa, flamenco, ukelele, biodanza para personas mayores, teatro juvenil, escritura creativa para adultos mayores, canto, batería, danzas circulares y arte para niños, entre otros.

Quienes quieran participar pueden revisar horarios, profesores, valores e inscripciones directamente en la Corporación Cultural de Ñuñoa.