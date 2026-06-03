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Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales llama a la calma por posible arancel de EEUU a exportaciones

La Subrei indicó que la propuesta es una “recomendación preliminar realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre la eventual aplicación de aranceles de entre 10% y 12,5%”.

Patricia Schüller Gamboa
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Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales llama a la calma por posible arancel de EEUU a exportaciones

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) se refirió por medio de un comunicado a una recomendación preliminar de Estados Unidos para la posible aplicación de aranceles de 10% y 12,5% a las exportaciones chilenas. Esto debido a una supuesta falta de acción contra el trabajo forzoso.

La Subrei llamó a la cautela y señaló que el proceso “aún está en consulta pública”.

Además, se enfatizó que se continuará conversando con las autoridades estadounidenses y que esa medida no es “dirigida específicamente” a Chile.

El texto de la Subrei indicó que la propuesta es una “recomendación preliminar realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre la eventual aplicación de aranceles de entre 10% y 12,5%”.

Añadió que “nuestro país ha participado activamente en todas las instancias vinculadas a este proceso, tanto de consulta pública como de diálogo entre gobiernos, y continuará desplegado en las conversaciones y gestiones con las contrapartes respectivas, para resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones”.

La Cancillería se ha coordinado con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio del Trabajo para alinearse con los estándares y principios promovidos por la Organización Mundial del Trabajo. Y así responder de manera adecuada a los requerimientos norteamericanos.

La Subrei explicó que esos posibles impuestos “no es una medida dirigida específicamente a Chile, sino que forma parte de una política comercial que Estados Unidos se encuentra evaluando de manera transversal respecto de más de 60 países, que representan cerca del 99,4% de sus importaciones”.

En ese grupo hay socios comerciales relevantes de Estados Unidos, como Argentina, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, México y la Unión Europea.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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