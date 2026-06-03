Rector electo de la Usach asume su cargo poniendo énfasis en el desarrollo del país

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) realizó este miércoles la ceremonia de entrega del cargo y asunción de rector correspondiente al periodo 2026-2030. Este solemne acto se llevó a cabo en el Aula Magna de la casa de estudios superiores.

De esta manera, el Dr. Pedro Palominos Belmar, académico de larga trayectoria, asumió como rector y realizó la investidura a las nuevas autoridades universitarias que lo acompañarán durante su periodo.

En su discurso, con la presencia de la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, Palominos señaló que “asumo la Rectoría de la Universidad de Santiago de Chile consciente de la magnitud de esta institución. De su historia y de la responsabilidad que implica conducir una de las universidades públicas más importantes del país”.

Agregó que “este momento tiene, además, un significado institucional particularmente especial. Tengo el honor de ser el primer rector elegido bajo el nuevo Estatuto Orgánico de nuestra Universidad, fruto de años de reflexión, diálogo y construcción colectiva. Este hito representa mucho más que una modificación normativa. Representa la expresión de una comunidad que fue capaz de pensar su futuro, fortalecer su institucionalidad y consolidar una forma más participativa de construir universidad. Por ello, recibo esta responsabilidad con gratitud”.

Añadió que “cuando hablamos de la historia de esta universidad, no hablamos únicamente de una institución. Hablamos también de una parte importante de la historia del desarrollo nacional”.

Sobre cuál será el sello de su mandato, planteó que será uno que buscará “formación integral con propósito y enfoque, articulando ciencia, tecnología, ingeniería, artes y humanidades para responder a los desafíos complejos de nuestros tiempos”.

Pedro Palominos manifestó que “queremos formar profesionales de excelencia, pero también ciudadanos comprometidos; personas capaces de innovar, emprender, crear y liderar transformaciones con responsabilidad ética y sentido público”.

Otro principio de su mandato será la búsqueda de “la excelencia con sentido público. La excelencia académica y el compromiso con el país no son caminos distintos. Son dimensiones inseparables de una universidad estatal”.

Finalmente, destacó que la innovación y la transformación digital estarán centradas en las personas. “La tecnología será una aliada estratégica para fortalecer la formación, la investigación y la gestión universitaria. Impulsaremos una transformación educativa y digital que contribuya a mejorar la experiencia de estudiantes, académicas, académicos, funcionarias y funcionarios. Pero nunca olvidaremos algo esencial. La tecnología es una herramienta. Las personas son el propósito”, concluyó.