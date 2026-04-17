Camioneros de Valparaíso anunciaron que paralizarán dos puntos de la Ruta 68 este lunes 20

La Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso realizará paralizaciones en dos puntos de la Ruta 68 el próximo lunes 20 de abril, según confirmó la Delegación Presidencial de esa ciudad.



Según informó Radio Biobío, la delegación porteña está realizando coordinaciones con Carabineros y los mismos gremios de camioneros por la movilización que se realizará en la Ruta 68. Específicamente en el enlace La Pólvora y en el enlace con la Ruta F90, hacia Algarrobo.



El representante del Gobierno en la zona, delegado Manuel Millones, confirmó que han mantenido contacto directo con la jefa zonal de Carabineros, Patricia Vásquez, y con los dirigentes de los camioneros. Destacó el respeto de los últimos a las policías. “Habitualmente, ellos se toman una parte de la ruta, que permite la fluidez, pero no cortan la ciudad en dos”, indicó.



Sobre esta medida se refirió el presidente de la Federación de Dueños de Camiones en Valparaíso, Iván Mateluna, confirmando la movilización para el lunes.



“Movilizarnos frente a una nueva alza de los combustibles porque si hoy día son 36 pesos, mañana serán 60 más porque nos ha costado una enormidad el traspaso de los costos reales”, enfatizó.



El presidente de Fedefruta, Víctor Catán, indicó que la actividad económica se verá afectada en su totalidad si continúan estas protestas. Por ello, llamó a priorizar y buscar puntos de acuerdo. “La paralización solo causa daño a otras actividades económicas”, reforzó.



La paralización está pactada para las 8 de la mañana del lunes 20 de abril. Los camioneros permanecerán estacionados en parte de la pista derecha, tanto en el enlace Algarrobo como en el enlace La Pólvora.