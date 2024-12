16 párvulos se preparan para cumplir el sueño de visitar la NASA: viaje se realiza por segundo año

Los 16 párvulos chilenos que viajarán a la NASA el próximo 20 de enero, por su buena asistencia a clases, ya comienzan a preparar sus maletas y se disponen junto a sus familias para vivir una experiencia que les cambiará la vida.

Se trata de las niñas y niños ganadores del concurso “Haz que Despeguen” con el cual Fundación Educacional Oportunidad busca promover la asistencia a la educación parvularia. Los pequeños representarán a una región de país en un viaje que se iniciará la noche del lunes 20 de enero y que los tendrá de regreso en el país el sábado 25 del mismo mes.

Los párvulos, junto a su respectivo acompañante, volarán desde Santiago a Houston para luego dirigirse a Orlando donde se hospedarán en el Hotel Universal’s Surfside. El itinerario incluye una visita guiada al Centro Espacial Kennedy, donde aprenderán sobre la exploración espacial, y una jornada completa en el parque temático Sea World, famoso por sus espectáculos marinos y atracciones familiares.

Carolina Buitrago, madre de Miguel Ángel Castaño, de 6 años, estudiante de la Escuela Particular Guillermo Matta, de Santiago, y ganador en la Región Metropolitana (en la foto), dijo que “estamos muy emocionados con el viaje a la NASA, especialmente mi hijo, que no para de investigar sobre el centro espacial. A él le encanta la tecnología y por eso utiliza aplicaciones educativas para aprender más sobre el espacio. También ha estado practicando inglés para comunicarse mejor allá. Quiere saludar a los astronautas y le preocupa que no le entiendan sus preguntas”.

Desde la Región de La Araucanía, Ibania Guzmán, madre de Mateo Reyes, comentó que se preparan para el viaje paso a paso. “Tenemos todo el ánimo y las ganas de ir a disfrutar, conocer y que sea una experiencia inolvidable. Mateo dice que se imagina la NASA como un lugar muy grande, con muchos astronautas y cohetes”, dijo. Además, explicó que “hemos visto videos sobre el centro espacial, para conocer sus instalaciones. Mientras tanto, él no deja de preguntar cuánto falta para irnos de viaje. Ya quiere armar su maleta”.

“¿Voy a usar casco o un traje especial? ¿Voy a ir a la luna?”, son las preguntas que surgen en Ágata Villaseca de San Felipe, quien representará a la Región de Valparaíso en EEUU. Por su parte, su madre, Pamela Bustamante, contó que “estamos leyendo juntas el atlas que la fundación le regaló a Ágata que es súper interactivo, hemos visto películas relacionadas con el tema y también ella nos ha hecho muchas consultas. Está pendiente de los días que faltan para subir al avión y las aventuras que vivara allá. ¡Ambas estamos muy ansiosas por el gran día!”.

La jefa del programa de Asistencia de Fundación Educacional Oportunidad, Yanira Alée, señaló que “sabemos que esta experiencia les cambiará la vida a las niñas y niños y a sus familias. Esto es exactamente lo que queremos, que vean que si asisten a clases regularmente pueden soñar con lo que se propongan porque, en definitiva, asistir a la educación parvularia es un paso fundamental para que las niñas y niños tengan trayectorias educativas positivas, lo que redundará en que puedan desarrollar sus proyectos de vida de manera íntegra”.