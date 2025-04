PS tras destitución de Isabel Allende: “Nos obliga a reflexionar profunda y colectivamente” sobre “nuestros aliados”

El Partido Socialista (PS) se reunió para analizar la destitución de la senadora Isabel Allende, a causa de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, en Guardia Vieja, Providencia.



Durante la reunión, se expresó apoyo a la exparlamentaria, destacando su trayectoria política y su compromiso con los derechos humanos, mientras se rechazaron intentos de minimizar el legado del expresidente Allende, considerado un símbolo de lucha por una sociedad más justa.



“El Partido Socialista de Chile expresa su apoyo a nuestra compañera, figura de incuestionable estatura política y moral: Isabel Allende Bussi. Isabel Allende representa no solo una destacada trayectoria política como diputada, senadora, presidenta de nuestro partido, presidenta de la Cámara de Diputados y la primera Presidenta del Senado. Su compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la construcción de una sociedad más equitativa ha sido permanente, y su figura es ampliamente valorada tanto en Chile como en el extranjero”, leyó la presidenta del partido, Paulina Vodanovic.



“Toda interpretación que pretenda relativizar o disminuir el legado del Presidente Salvador Allende y de lo que encarna para miles de chilenos y chilenas. Defender su figura es también defender los valores que han inspirado décadas de lucha por una sociedad más justa y democrática. Compartimos lo planteado en la declaración de la familia: el Presidente Allende está vivo en la memoria colectiva, está en calles y plazas de todo el mundo, y en el recuerdo cariñoso y agradecido de nuestro pueblo”, continuó.



En cuanto al fallo del Tribunal Constitucional (TC), el PS reafirmó su respeto por la institucionalidad, pero subrayó la necesidad de asumir responsabilidades políticas y administrativas en torno a los hechos.



Además, se destacó el compromiso del partido con el gobierno de Boric, resaltando su apoyo en temas clave como seguridad y previsión social, aunque se llamó a reflexionar sobre el comportamiento de sus aliados, apuntando en particular al Frente Amplio, debido a que las ministras del Tribunal Constitucional vinculadas al partido votaron en contra de Allende.



“El Partido Socialista de Chile se honra de haber cumplido su compromiso con el gobierno del Presidente Boric y trabajado lealmente por un país más justo. Hemos cumplido con nuestra Patria, hemos sido el único partido que ha apoyado cada iniciativa del Ejecutivo con nuestros votos, en seguridad, en previsión social, en el término de la deuda histórica, entre otras materias donde nuestro apoyo hizo la diferencia. Nos enorgullece ocuparnos de los problemas de Chile y haber contribuido a la estabilidad del país y al bienestar de su pueblo”, complementa la declaración.



Finalmente, el PS enfatizó la importancia de una reflexión colectiva y seria sobre lo ocurrido, priorizando siempre el interés de Chile y su democracia.



“Este episodio nos obliga, sin embargo, a reflexionar profunda y colectivamente sobre lo ocurrido y el comportamiento de nuestros aliados. Nuestra reflexión la haremos con seriedad, con sentido histórico, respeto a nuestra institucionalidad y militancia y poniendo siempre por delante el interés superior de Chile y de su democracia”, cierra la declaración.



La declaración oficial, firmada por la dirección nacional y otros representantes del partido, reafirma su compromiso con los valores históricos y democráticos que guían su labor.



REVISIÓN DE POLÍTICAS DE ALIANZA



El senador Juan Luis Castro criticó al Frente Amplio (FA), señalando que mientras el socialismo enfrentaba la pérdida de Isabel Allende en el Tribunal Constitucional (TC), otros celebraban y promovían una candidatura presidencial, destacando la gravedad de los acontecimientos actuales.



“Están sucediendo situaciones que no imaginábamos que iban a llegar a este punto, por lo tanto, sentimos una gravedad profunda en los hechos que están aconteciendo”, dijo Castro.



“Recordemos que esta es una acción originada e iniciada en una iniciativa del Gobierno que quiso comprar la casa de Salvador Allende, destinó un staff de abogados para ese propósito y sin negar los descuidos que hubo de todas las partes, sin embargo, hay una responsabilidad mayor de parte de las autoridades de Gobierno”, añadió.



“Me parece de muy mal gusto que el mismo día que el socialismo chileno pierde a la hija de Salvador Allende en el Tribunal Constitucional, otros celebren y proclamen una candidatura presidencial en el centro de Santiago con tanto regocijo, parece que sin ver o más bien menoscabando la imagen de quienes están dolidos”, añadió el senador.



“El PS debería revisar su política de alianza. A mí no se me habría ocurrido algo así. Si hay convivencia en una alianza política, ¿usted cree que los familiares de un mismo conglomerado celebran mientras el otro está de duelo? ¿Eso ocurre en alguna parte? ¿Hay convivencia así, en esas condiciones, entre socios estratégicos? No, yo no he visto nunca que, en una familia, mientras uno llora, el otro celebra”, indicó.



“Si bien hay responsabilidad de todas las partes, cuando uno hace la venta de una casa, ¿quién hace el papeleo? ¿Quién hace el estudio de títulos? ¿Quién revisa la escritura? ¿Quién va al banco? ¿Quién hace toda la gestión para verificar que el inmueble está en condiciones correctas? ¿El vendedor o el comprador? El comprador, en este caso, el Gobierno”, finalizó el legislador.