A cinco años del estallido social: Chile Vamos pide a Boric eliminar indultos

Las directivas de los partidos de Chile Vamos enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric, donde piden dejar “sin efecto los indultos” entregados en el marco del estallido social.



A casi cinco años de la revuelta, iniciada el 18 de octubre de 2019, en la misiva los parlamentarios del conglomerado aseguran que “desde que asumió S.E. la Jefatura de Estado, se ha buscado proveer de impunidad a quienes protagonizaron la destrucción que terminó con los sueños de miles de compatriotas”.



En ese sentido, afirman que “la liberación de personas imputadas y condenadas por hechos delictivos, especialmente por aquellos ocurridos en el marco del ‘estallido social’ de 2019, ha sido un imperativo del gobierno de S.E. el Presidente de la República”.



“Todos estos eventos, dejan en evidencia esta política de la impunidad, que más allá de los cuestionamientos legales, importan una señal de simpatía con la violencia y la destrucción. Hay un guiño a la delincuencia que permite presumir deudas pendientes del gobierno”, indican.



En la carta plantean que “en orden a despejar toda duda, el Gobierno, en el marco de un nuevo aniversario de la vandalización, debiese dar gestos democráticos y renovar sus credenciales, dejando sin efecto los indultos y las pensiones de gracias otorgadas a sujetos que fueron irregularmente acreditados como “victimas” en un proceso del todo viciado y custodiado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no cuenta ni con las competencias ni con la objetividad para acreditar victimización”.



“Esperamos igualmente que S.E. entienda esta carta como una oportunidad de dejar de lado una interpretación antojadiza y cuestionable de los incidentes que sucedieron al 18 de octubre del 2019, y abrace una posición conciliable con los principios democráticos, en la que se reivindique la labor policial y se rechace todo intento de deponer a un Presidente democráticamente electo por la fuerza”, sentenciaron.



Al momento de entregar la misiva, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, pidió al Jefe de Estado que “revise muy detenidamente todo lo que ha sido la actuación de este Gobierno, del Gobierno del Presidente Boric, respecto de lo que es la violencia y de aceptar la violencia en política”.



“El Gobierno del Presidente Boric, muy lamentablemente, ordenó retirar y no perseverar en querellas contra quienes habían sido violentos; el Gobierno del Presidente Boric indultó directamente a personas que habían participado en hechos de violencia; el Gobierno del Presidente Boric también dio pensiones de gracia a quienes habían participado directamente en hechos de violencia. Nada de eso le hace un favor a la convivencia nacional, nada de eso ayuda a que nuestro país vuelva a encontrar una senda de clima cívico”, complementó.



Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, llamó al Gobierno a que “revise la continuidad de sus cargos de funcionarios que explícitamente apoyaron la violencia, o personas que están ahora representando el oficialismo en cargo de elección popular”.



“Son varios los cargos en los cuales el Presidente puede tomar una decisión y dar fe de su voluntad de respaldar el camino democrático, y no amparar caminos violentos como los que se respaldaron en ese momento”, acotó.