A los 90 años murió el actor Bill Cobbs, reconocido por su trabajo en “El Guardaespaldas” y “Los Soprano”

El actor estadounidense Bill Cobbs, reconocido por sus más de 150 papeles en series de televisión y películas como “El Guardaespaldas” y “Una noche en el museo”, falleció este martes a los 90 años en su casa en California, según informó su familia.

A través de una publicación en Facebook, su hermano, Thomas Cobbs, señaló que falleció “tranquilamente”.

“Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos”, escribió en la publicación.

Pese a que no se indicó el motivo de su deceso, su hermano comentó que el intérprete enfrentaba una neumonía, por lo que sería una de las sospechas, consignó Radio ADN.

Bill Cobbs nació el 16 de junio de 1934 en Cleveland, Ohio, donde inició su carrera actoral en la década del 70. El intérprete de “Demolition Man” logró en total 50 años de trayectoria, actuando en relevantes filmes como “El Guardaespaldas”, donde trabajó junto a Kevin Costner y Whitney Houston.

También participó en series como “Los Sopranos”, “The West Wing”, “Good Times”, “Plaza Sésamo” y “My Wife and Kids”.

En 2020 recibió un premio Daytime Emmy producto de su destacado trabajo en la serie canadiense “Dino Dana”.

