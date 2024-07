Absuelven a Ernesto Llaitul y a otros 4 acusados por incendio y homicidio frustrado

El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles absolvió a Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y a otras cuatro acusados por incendio de camiones y homicidio frustrado.



Ernesto Llaitul, Esteban Ignacio Henríquez, Ricardo Delgado, Roberto Villouta y Eduardo Mauricio Cornejo habían sido imputados por un atentado incendiario ocurrido en 2021 en el Fundo Punta Arenas en Los Ángeles, Región del Biobío.



En fallo dividido, el tribunal determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no lograron demostrar la participación de los acusados en los hechos.



Según la acusación fiscal, los imputados, junto a otros sujetos no identificados, formaban parte de una organización destinada a planificar y ejecutar actos de reivindicación, como usurpaciones de terrenos y sabotaje.



En ese contexto, llegaron entre las 3 y 4 horas del 9 de septiembre de 2021, hasta el fundo maderero “Punta Arenas”, ubicado en sector Paraguay, donde procedieron a intimidar con armas de fuego a conductores que se encontraban durmiendo en las cabinas de camiones forestales, logrando prenderle fuego a uno de los vehículos de carga, el que resultó con pérdida total, rociar con combustible otra máquina, además de disparar en contra de la ventanilla del lado del conductor y parabrisas de otros dos camiones, los que no lograron quemar.