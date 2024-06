Actor Matt Bomer reveló que perdió el papel de Superman debido a su homosexualidad

En el año 2000, mucho antes de que Henry Cavill se convirtiera en un “Kryptoniano”, se estrenó “Superman regresa”, la primera película del superhéroe de DC Comics tras la saga original de Christopher Reeve. Aquella producción fue protagonizada por Brandon Routh, sin embargo, hasta ahora, se desconocía que en realidad era otro actor quien daría vida a Clark Kent.

En una reciente entrevista con el podcast “Awards Chatter” de Hollywood Reporter, Matt Bomer reveló que fue relevado del proyecto debido a su homosexualidad. El intérprete audicionó por cuatro meses para el rol y, aunque su elección era casi un hecho, decidieron optar por otra persona.

“Eso tengo entendido. Era una época en la industria en la que algo así podía ser utilizado contra ti. Por quién, cómo y por qué, no lo sé, pero eso tengo entendido”, declaró Bomer.

Según detalló, el titulo del filme era “Superman: Flyby” y el guion estaba a cargo de J.J. Abrams. No obstante, la cinta “no vio la luz” y en su lugar se estrenó la película de Routh, que fue un fracaso en la taquilla, pese a las buenas críticas de la prensa especializada.

“Matt Bomer no había salido del armario, pero la gente sabía que era gay (…) Entró su cinta de audición y alguien les dijo a los productores que no lo querían por ser gay… Ellos dijeron: ‘no, no podemos hacerlo’. No lo contrató porque era gay”, declaró el autor Jackie Collins.

Matt Bomer reveló su homosexualidad en 2012, siendo ese año la primera vez en la que se abordó la posibilidad de que el actor había perdido la posibilidad de encarnar a “Superman” por ser homosexual.