El encuentro de Boric con “Pepe” Mujica en Uruguay en febrero pasado

El Presidente Boric se reunió el 3 de febrero pasado con el exmandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica, fallecido este martes a los 89 años, en el marco de su visita a ese país donde también estuvo con el que era mandatario, Luis Lacalle Pou, y el jefe de Estado electo Yamandú Orsi.

Según consignó T13, Boric visitó en su chacra a Mujica.

Tras el encuentro entre ambos, Mujica agradeció la visita de Boric, reflexionó sobre la democracia y sobre la vida política actual.

“Si nos permiten soñar y vivir con la idea de que puede haber un futuro en que los humanos sean menos egoístas y que todas las pibas y los pibes que nacen tengan oportunidad, después unos tiran más y otros menos porque somos diferentes, pero todos sabemos que hay demasiada gente que no tiene ninguna oportunidad en la vida”, expresó el exmandatario

“Por eso nos decimos que somos de izquierda, pero no somos de izquierda o de derecha, somos humanistas, pensamos en lo que le conviene al futuro de la humanidad, y nos vamos a morir soñando con eso”, sostuvo.

Mujica añadió que “yo le agradezco a este muchacho… que tiene muchos años para amargarse o sentir derrotas, pero vivir con causa, pensando que los humanos pueden contribuir a construir una sociedad mejor que aquella que en la que hemos nacido, por lo menos, menos egoísta”.

“No es plata lo que nos falta, nos falta corazón, nos falta compasión, nos falta amor a la vida también a los demás”, cerró.

“REFERENTE DE PRINCIPIOS”

Boric agradeció a Mujica por recibirlo en Uruguay, y lo calificó como un “referente de principios”, consignó T13.

“Poder conversar con Pepe por una hora y media y ver su energía es realmente emocionante”, añadió.

“Acá no es solamente, como ellos mismos nos obligan a decir, acá no se trata de estar haciendo nostalgia de un pasado que ya no volverá, sino que como enfrentamos el futuro ante las amenazas a la democracia que ya estamos viendo en el mundo y cerca, cómo logramos ponernos de pie y ofrecer una alternativa que tenga esperanza, que tenga motivación, que no sea solo queja o denuncia, que le entregue a la gente un mejor vivir”, remarcó Boric.