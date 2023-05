Actriz de “Matilda” realizó potente reflexión sobre su sexualización a temprana edad

La actriz Mara Wilson, quien se dio a conocer luego de protagonizar el filme “Matilda”, reveló el motivo que la hizo alejarse de las pantallas y que finalmente decantó en la decisión de dejar la actuación.

En entrevista con The Guardian, Wilson aseguró que no creía que se pueda “ser una estrella infantil sin que haya algún tipo de daño permanente. Lo que la gente asume es que Hollywood es intrínsecamente corrupto, y que estar en los platós de filmación tiene algo que te destruye. Para mí, eso no era necesariamente cierto. Siempre me sentí seguro en los platós de filmación… Creo que es porque trabajé con muchos directores realmente maravillosos, que estaban acostumbrados a trabajar con niños”.

No obstante, y pese a que los padres de la también escritora se aseguraron de que solo obtuviera roles en películas infantiles, Wilson afirmó que siguió siendo sexualizada.

“Había personas que me enviaban cartas inapropiadas y publicaban cosas sobre mí en línea. Cometí el error de buscarme en Google cuando tenía 12 años y vi cosas que no podía dejar de ver”, confesó.

“La gente no se da cuenta de lo mucho que te pesa hablar constantemente con la prensa de niña”, agregó.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Wilson se pronuncia sobre las estrellas infantiles y las consecuencias que puede tener la fama a temprana edad, de hecho, ha escrito diversos ensayos que van en defensa de artistas como Britney Spears y Millie Bobby Brown.