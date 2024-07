Así fue la presentación de Lady Gaga en la ceremonia inaugural de los JJOO de París

Este viernes se llevó a cabo la esperada ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, certamen deportivo que se extenderá hasta el domingo 11 de agosto y que se realizó en el río Sena, donde 205 delegaciones, incluido el Team Chile, desfilaron por el afluente. Sin embargo, quien se llevó la atención del mundo fue la cantante Lady Gaga, encargada de protagonizar la primera presentación de la nueva cita de los anillos.

La intérprete de “Judas” se presentó en la Plaza Barye, a las orillas del río Sena, donde cantó la emblemática canción del music-hall francés, “Mon truc en plumes”, en un claro homenaje a Zizi Jeanmaire, fallecida en 2020.

Gaga deslumbró a los asistentes con su presentación rodeada de bailarines que agitaban plumeros rosados al son de la melodía y que dejó mucho que comentar en redes sociales. “Me conmueve mucho haber recibido la propuesta del Comité Olímpico de cantar una canción francesa tan singular, una canción en honor a los franceses y su increíble historia artística”, sostuvo la también actriz de 28 años, recogida por Infobae.

“Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y cantando en francés”, sostuvo.

De esta manera, Lady Gaga marca su retorno a un escenario televisado luego de su interpretación de “Hold My Hand” en los premios Oscar 2023.

NO ONE WILL EVER DO IT LIKE LADY GAGApic.twitter.com/Lwbj79VDJ7 — pop culture gal (@allurequinn) July 26, 2024

…Gaga oh la la!



Excuse us as we pick our jaws off of the floor 🤯 @ladygaga just blew us away with a dazzling French cabaret performance at the #Paris2024 #OpeningCeremony! pic.twitter.com/oXBtU8wit3 — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024