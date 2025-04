Corte Suprema confirma desafuero de diputada Catalina Pérez

La diputada Catalina Pérez quedó oficialmente sin fuero parlamentario este lunes, luego de que el Pleno de la Corte Suprema confirmara, por unanimidad, su desafuero en el marco del caso Democracia Viva, la principal arista del llamado caso Convenios.



A partir de esta resolución, la parlamentaria podrá ser formalizada por su presunta participación en una red de convenios irregulares que involucra a su expareja, Daniel Andrade, y a sus excolaboradores Carlos Contreras y Paz Fuica. Todos ellos fueron parte del disuelto partido Revolución Democrática (RD).



Según la investigación, Pérez enfrenta imputaciones por tres delitos consumados de fraude al Fisco. Estos estarían vinculados a convenios firmados en 2022 entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, cercana a Revolución Democrática, por un monto total de $426 millones.



Con esta decisión judicial, la diputada se convierte en la segunda parlamentaria en perder su inmunidad en el marco de esta causa.



Cabe destacar que, a pesar de la gravedad de los cargos, Pérez ha defendido su inocencia de forma constante. “He entregado mis cuentas corrientes, mi tráfico telefónico, mi correo electrónico y todo lo que ha sido necesario para aclarar esto, porque no tengo absolutamente nada que ocultar”, afirmó en noviembre de 2024.



También sostuvo que no tuvo participación en la gestión de los recursos cuestionados: “Yo no interferí en la designación, ni en la asignación de, absolutamente, ningún recurso a ninguna fundación. No me beneficié de ello de ninguna manera. Y creo que, de hecho, lo más relevante que contiene este informe es esa confirmación”.



Por su parte, Daniel Andrade, quien permaneció en prisión preventiva durante tres meses, logró recientemente que el tribunal modificara su medida cautelar por arresto domiciliario total.