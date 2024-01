Adulta mayor fue baleada en asalto en La Florida: había cobrado su pensión

Una mujer de 76 años recibió disparos en el pecho cuando fue asaltada por tres delincuentes que la abordaron en la calle poco después de haber retirado 217 mil pesos correspondientes a su pensión.



La mujer se resistió al asalto junto a otra persona también mayor que la acompañaba, lo que llevó al delincuente a dispararle y causarle una herida en el pecho.



Así lo relató el subprefecto Óscar Bacovich de la PDI: “Dos personas adultas mayores saliendo de una caja de compensación cercana al lugar fueron abordadas por dos a tres sujetos que intentaron arrebatarle dinero que habían retirado de la sucursal. Ante la resistencia que opone al robo, uno de los sujetos procede a herirla con un arma de fuego”.



La víctima fue asistida rápidamente por personal municipal que la trasladó al hospital de La Florida donde se mantiene internada, en observación, fuera de riesgo vital. Su acompañante resultó con contusiones.



El alcalde de La Florida, Rodolfo Cárter, lamentó lo ocurrido e hizo un llamado a las autoridades centrales a tomar medidas.



“Estos mal nacidos, no se les puede llamar de otra manera, asaltan a dos adultas mayores, le disparan a una de ellas por 217 mil pesos. Esto es lo que tiene que acabar”, dijo el jefe comunal.



Luego agregó que no se trata de “efectos colaterales como dijo una autoridad, estos son los efectos principales. Son los niños o adultos mayores que mueren o son baleados cuando van a cobrar sus pensiones a las dos de la tarde”.



“Qué país estamos construyendo si nuestras viejas no pueden cobrar sus pensiones”, subrayó.



El alcalde informó que ya están en contacto con las familias y le están prestando el apoyo que sea necesario.



Además de los asaltantes que abordaron a las dos mujeres, otro los esperaba en un auto en un lugar cercano, en el que huyeron del lugar.



Personal de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente de la PDI está a cargo de la investigación y realiza los primeros empadronamientos y chequeo de cámaras de seguridad.