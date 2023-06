Aguilera: No llamar “a la Clínica Las Condes fue un error”

“Eso mismo dije yo en Canal 13. Lo que dije ayer fue que no se había llamado a la Clínica (Las Condes) y que eso era un error”, declaró este lunes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, al dejar La Moneda en respuesta a lo señalado por la titular de Interior, Carolina Tohá, en el caso de la menor fallecida en San Antonio.



En declaraciones a Radio ADN, Tohá dijo que “cuando se hicieron los contactos con las distintas clínicas, según la información que manejamos, se incurrió en un error, en el sentido de no haber llamado a la Clínica Las Condes, porque si bien hay un fallo del Tribunal Constitucional, cuando hay emergencias, ese tipo de restricciones se pueden pasar por alto”.



En ese sentido, Aguilera aseguró que “se corrigió el error y se están haciendo las medidas correspondientes. Después veremos las responsabilidades políticas”. La ministra abordó escuetamente el tema al salir del Palacio de Gobierno luego de un comité político ampliado donde se abordó la crisis de los virus respiratorios.



En cuanto a una posible renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, no emitió comentarios.



“Nosotros lo que estamos haciendo es estar concentrados en tratar de dar respuesta al brote de virus sincicial. Yo creo que esa es la pelea en este momento”, enfatizó.