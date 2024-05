JC Rodríguez tuvo un cruce con Monserrat Álvarez debido a corte de luz en comunas de Santiago: “Me estoy choreando”

Una tensa discusión se vivió en los estudios de “Contigo en la mañana” entre los conductores JC Rodríguez y Monserrat Álvarez luego del informe del tiempo de Allison Göhler. Los ánimos se tensaron luego de que se mostraran algunos efectos que dejó la nieve que trajo el sistema frontal en algunas comunas de Santiago.

Ante las imágenes expuestas en pantalla, JC comentó: “Yo creo que a todos nos gusta la nieve, es linda, el tema es que, en un país como Chile, en una ciudad como Santiago, que haya un nevazón, no es bonito, es penca, porque se corta la luz, no abren los portones, los autos chocan, todo con hielo”, recogió La Cuarta.

“Ya te pusiste…”, le interrumpió Álvarez. “Pero Monse, si todavía hay gente sin luz”, expuso JC.

La periodista de CHV indicó que la situación se produjo por otro tipo de factores. “La gente que está sin luz en mi comuna, no es por la nieve, es por la lluvia, na que ver la nieve. A mí se me cayó la luz antes de ayer, a las 2 de la tarde, cuando estaba empezando a llover. Nah que ver con la nieve. Y hoy hay en Macul, en un montón de barrios. No hay luz por el viento y la lluvia, nah que ver la nieve”, insistió.

“Y la pobre empresa de suministro eléctrico que no da abasto”, acostó la meteoróloga presente el estudio, desatando la molestia de Rodríguez.

“Pobre empresa. O sea, la empresa de energía eléctrica no tiene culpa de que se corte la luz, es el viento”, acotó el comunicador.

“Se pone camote el Julio”, lanzó Álvarez. “Es que basta de disculpar, tienen utilidades millonarias, y no son capaces de podar unos árboles. Paren el leseo”, disparó JC.

Sin embargo, el entrevero no quedó ahí, puesto que la periodista lanzó un último comentario que terminó por colmar la paciencia de Rodríguez. “Yo creo que debieran reponer todos los gastos en el cual se incurrió (por los cortes de luz)”, indicó.

“Ohh, la Monse, me estoy chorando poh, Monse, qué te van a reponer. Con cuea reponen la luz. De hecho, no la reponen. No, cortemos el leseo”, respondió JC mientras abandonaba el estudio.