Exautoridades del Minsal en pandemia criticaron la colusión del gas hospitalario

Las autoridades del Minsal en pandemia, el exministro de Salud, Enrique Paris, y la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, criticaron duramente la colusión de Indura y Linde en el mercado de los gases medicinales e industriales entre 2019 y 2021.



Según Emol, la actual directora ejecutiva de CIPS UDD, Paula Daza, dijo que definiría la situación como “gravísima”, y expresó que “más allá de lo ilegal que es en cualquier momento de la historia, es inaceptable y vergonzoso aprovecharse, particularmente en ese momento complejo de emergencia sanitaria que vivimos, como para generar ganancias con un suministro que era esencial y crucial para el suministro de hospitales, clínicas, centros médicos”.



“Me parece que es absolutamente inaceptable y creo que se tienen que aplicar todos los recursos legales para castigar a los que corresponden”, agregó.



Enrique Paris se mostró de acuerdo a las declaraciones del actual ministro de Economía, Nicolás Grau, quien valoró la denuncia interpuesta ante el TDLC y calificó la conducta como grave. “Primera vez que estoy de acuerdo con el ministro de Economía. Si esto se comprueba es algo muy grave. La situación es inaceptable. Tiene que haber una sanción importante”.



VACUNACIÓN



Respecto a la tasa de vacunación contra la influenza, Paris expresó que “me sangra la herida. Nos atacaron furibundamente durante la pandemia. Nosotros durante la pandemia teníamos más del 90% de cobertura de vacunación contra el Covid-19”.



“Ellos mismos fijaron el 15 de mayo que iban a tener al 85% de la población con cobertura de vacuna contra la influenza. La señora que estaba a cargo del programa de vacunación fue una de las críticas más severas en contra de nosotros durante el gobierno anterior y ahora está desaparecida porque obviamente le pidieron la renuncia”, insistió el exministro.



“No hay que escupir al cielo porque te va a caer el escupo en la cara y es lo que les ha pasado desgraciadamente. Lo necesario es reforzar la campaña. Estamos muy tarde”, agregó.



Paris criticó que en el Gobierno “predican, pero no practican. Nos atacaron permanentemente y ahora no son capaces de tener las mismas tasas que tuvimos nosotros”, cerró.