Ajuste ministerial: Oposición asegura que no hay “ningún cambio en la conducción”

Partidos de oposición criticaron el cambio de gabinete realizado este miércoles y afirmaron que es “cosmético” y que no existió “ningún cambio en la conducción”.



El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, se manifestó en contra del nombramiento del nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), y planteó que es un cambio “cosmético”.



“Vemos que hay un cambio más bien cosmético. Pareciera que cambiemos para que nada cambie es la consigna de este Gobierno. No vemos ningún cambio en la conducción, vemos cambios de rostros, pero no de enfrentar las reformas estructurales. Eso es lo que le plantearemos mañana”, señaló el timonel de RN.



En tanto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, expresó que los cambios realizados son “más de lo mismo. Cosmético para zafar de los problemas y no un cambio de rumbo para enfrentarlos”.



“Es reparto de poder entre sus militantes. Deben cambiar las malas ideas. Chile no perdonará la corrupción, la inseguridad y el estancamiento económico”, afirmó en su cuenta de X (ex Twitter).



Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, indicó que el Presidente Gabriel Boric “no ha marcado un cambio de rumbo, pero sí un cambio de equipo, esperemos los resultados. Marca también la presencia del Frente Amplio y el Partido Comunista, en la definición de este equipo, así que es difícil que haya cambio en las formas de trabajar y en las prioridades”.



“En el caso del nuevo ministro de Educación, tiene una polémica por sus dichos de hace algunos años por sus dichos violentos, que creo que tampoco lo ayuda, pero esperemos que avancen”, puntualizó Hutt.



El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, comentó que el Mandatario “desperdició una nueva oportunidad para corregir el rumbo e intentar conectar con la inmensa mayoría de chilenos que rechaza su proyecto refundacional, y esperan paz y progreso. Lamentablemente, el Gobierno parece querer atrincherarse en su minoría y seguir hablándole a la barra brava”.