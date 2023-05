Alameda-Providencia: Remodelación en Plaza Italia pondría fin a la rotonda

En La Moneda se desarrolló este jueves un nuevo encuentro entre distintas autoridades respecto a la remodelación del eje Alameda-Providencia.



La instancia estuvo encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien anunció un acuerdo para ponerle fin a la rotonda donde estaba el monumento del General Baquedano, con el fin de dar preferencia peatonal al sector.



“Una cosa que ya está clara, es que la Plaza Italia debe ser un lugar con vocación preferente por sus usuarios: los peatones”, explicó la secretaria de Estado, informando que “en ese sentido, en lugar de una rotonda hecha para organizar el tránsito, lo que vamos a tener es un gran espacio público al norte de la avenida”.



“Esta modificación va a significar más espacio para los peatones, y menos espacio para los vehículos particulares. Y, de consecuencia, un transito más despejado para el transporte público”, agregó.



Además, explicó que “los tres parques estructurantes de nuestra ciudad, que convergen alrededor de la plaza, van a estar más comunicados. Hoy día están interrumpidos, asilados, prácticamente caminar de uno a otro es una aventura, ninguno tiene un tránsito fluido entre sí, todos están dificultados y en algunos casos ni siquiera está previsto que se pase de un parque a otro”.



Por otro lado, Tohá advirtió que aún deben definir “como el diseño vial va a recoger estas ideas. Necesitamos que mientras crece el espacio público, mientras damos más espacio a los peatones, organicemos de una manera distinta a como es actualmente la circulación de vehículos”.



“Ahí todavía tenemos cosas que despejar. Nos hemos dado algunas semanas para que el Ministerio de Transporte trabaje con las distintas partes de este directorio y proponga distintas modelaciones de como realizar el tránsito”, añadió.



La titular del Interior explicó que “ya hay acuerdo en que al menos una de las pistas de Providencia al llegar a la plaza va a eliminarse. Pero vamos a explorar otras posibilidades, que pudieran ser más o que gradualmente pudieran ser más”.



La jefa de gabinete informó que el objetivo es “tener un acuerdo antes de que junio haya terminado” para que “en el verano de 2024 tengamos las obras desarrollándose”. De todas formas, subrayó que ya “están avanzando otras dimensiones” como la ciclovía en la Alameda y el mejoramiento de nudos.



En materia de movilidad, su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, acusó que “tenemos un ajuste a los flujos que hay que hacer, la idea es por una parte priorizar el movimiento peatonal entre los tres parques, al mismo tiempo, velar porque el espacio que quede para que el parque sea un espacio valioso, nuevo, entre la ribera y el eje Providencia sea atractivo”.



A ello sumó que “el espacio que quede para que los vehículos que circulen sea una vía que no facilite las altas velocidades. Sino, por el contrario, que sea compatible con un lugar donde los peatones se sientan protagonistas”.



Por su parte, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, lamentó que la vía actualmente “está, sucia, fea e insegura. Y lo que estamos haciendo en el principal proyecto de renovación urbana de Santiago, y también probablemente de Chile, en una alianza inédita entre ministerios, municipios y también Gobierno Regional, es cambiarle la cara a este eje”.



Destacó que ya se ha avanzado en un 34% en la recuperación de fachadas, mientras que en el área de Estación Central la cifra llega al 56%. Además, anunció que “la próxima semana empezamos la plantación de más de 3 mil árboles en el eje”.



Sobre el aumento de espacio para peatones, Orrego indicó que “la solución que se está discutiendo hoy día en el caso de Plaza Italia-Baquedano aumenta en más de 8 mil metros cuadrados el espacio público, y disminuye en un 52% el espacio para los autos. Para allá de las diferencias que puedan subsistir, creo que es un avance significativo en aras de transformar no solamente ese espacio, sino que todo el eje Alameda-Providencia en un espacio que sea para los ciudadanos”.



En tanto, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que las medidas “no son suficientes”. “Todavía hay harto que conversar, nos hemos dado unos plazos. Lo que Providencia está pidiendo básicamente es más áreas verdes, que no hayan islas de calor, que no haya una jungla de cemento”, consignó.



La jefa comunal aseveró que la propuesta actual busca enlazar los parques mediante un cruce similar al que existe en la Alameda en Paseo Ahumada.



“Tener que cruzar Alameda completa a la altura de Ahumada no es algo grato, es básicamente una cantidad de autos inmensa, cuatro pistas, para allá, cuatro pistas para acá, eso no es unión de parques y por lo tanto nosotros estamos pidiendo todavía varias cosas”, criticó.