Alberto Fernández y Javier Milei posponen reunión prevista para iniciar proceso de transición

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su sucesor electo, Javier Milei, pospusieron la reunión prevista para este lunes, donde ambas partes apuntaban a dar comienzo al proceso de transición después de la victoria del ultraliberal en las elecciones de este domingo.



La prensa argentina había confirmado horas antes que el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la jefa de campaña y hermana de Milei, Karina Milei, estaban en conversaciones para definir el lugar y la hora de su encuentro.



Sin embargo, fuentes cercanas a la Presidencia señalaron al diario Clarín que los equipos de Fernández y Milei “no se ponen de acuerdo”, con lo que el encuentro no se celebrará este lunes y fue pospuesto a una fecha todavía por determinar.



El mandatario y su sucesor discrepan en al menos tres aspectos de la reunión: Si se hará una fotografía del encuentro, o no; el lugar de la cita y los participantes que asistirán a la misma. “Está todo embarrado, ya para hoy no se llega”, comentó la mencionada fuente.



Poco después de certificarse la victoria electoral de Milei en la segunda vuelta de las presidenciales del domingo, el presidente electo confirmó recibió una llamada de Fernández para felicitarle y mantener una reunión más adelante.



Aunque Milei indicó que el encuentro, destinado a “hacer que la transición sea lo más ordenada posible”, se iba a celebrar este mismo lunes, desde la Casa Rosada aclararon que todavía no había un horario definido para la reunión.