Alcalde Codina denunció amenazas tras polémica con Pablo Chill-E

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, denunció este martes haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia, a través de redes sociales, luego de la polémica que se dio este lunes con Pablo Chill-E.

La situación comenzó cuando el jefe comunal solicitó que se transparentará el origen del financiamiento de la coordinadora Shishigang, la cual es dirigida por el cantante urbano.

Según consignó Biobío, Codina sostuvo que “acabo de ingresar una denuncia en la Policía de Investigaciones debido a que durante las últimas horas he recibido amenazas de muerte a través de redes sociales que han sido muy crudas e incluso me advierten de que nos van a dejar en bolsas”.

“Quiero decirles que no me van a amedrentar. No voy a dejar de decir que me parece grave que la narcocultura se disfraza de ayuda social. Como autoridad voy a seguir cuidando a la comuna y defendiendo a las vecinas y vecinos como lo he hecho siempre. Y seguiré diciendo que el Gobierno tienen la obligación de aplicar mano dura para frenar estos grupos violentistas”, agregó.

El candidato a alcalde para Puente Alto, Matías Toledo, es uno de los fundadores de la mencionada coordinadora junto a Chill-E.

Este último defendió al candidato tras los dichos de Codina. A través de redes sociales, escribió: “Hizo público su odio hacia nosotros, mezclándonos con política y difamándonos en las radios diciendo que nuestras actividades son financiadas por un político que está preso por fraude, apuntando que su dinero lo usaba para financiar nuestras actividades”, consignó Biobío.

“Es sabido que todas nuestras actividades son autogestionadas, por eso nuestro lema es ‘El pueblo ayuda al pueblo’ y que cuando las donaciones no se logran, Yo Pablo Acevedo financio las actividades con dinero de mi bolsillo”, remarcó.