Cecilia Bolocco descarta una eventual reconciliación con Zulemita Menem: “Ya no tiene sentido”

La hija de Carlos Menem, “Zulemita” Menem, sorprendió hace algunos días, luego de asegurar que, tras años de diferentes conflictos mediáticos, le gustaría tener algún tipo de acercamiento con Cecilia Bolocco. Sin embargo, la ex Miss Universo descartó completamente una eventual “reconciliación”.

Previamente, en una conversación con “+Caras”, a Menem le preguntaron: “¿Tú crees que te odia Cecilia Bolocco?”.

“No sé ella. Yo no. Yo no. Pero es la mamá de mi hermano y mi hermano tiene la edad de mi hijo. Cosas que hizo mi papá nada más”, respondió Zulema, añadiendo que “con Cecilia no tengo relación, pero si mañana yo la cruzo me encantaría tenerla”.

Bajo ese contexto, y en diálogo con La Cuarta, Bolocco se refirió recientemente a los dichos de la hija del expresidente argentino, y contestó con cierta ironía que “yo lo intenté tantas veces… ¿qué le habrá pasado?”.

Además, en relación a la supuesta amistad que tendría su hijo Máximo con Luca Bertoldi, hijo de Zulema, expresó que “es un tema que duele mucho. Yo trato de dejarlo de lado, pero ha habido cosas muy duras”.

De igual forma, realizó una llamativa declaración acerca de su relación con Carlos Menem. “Si hay algo que yo le doy gracias a Dios es haber conocido a Carlos, haberme enamorado de él y haber tenido a mi hijo”, sostuvo.

“Hoy vivo tal vez el mejor momento en pareja de mi vida, sin lugar a dudas, porque encontré a mi gran compañero, pero con Carlos tuve a mi hijo, a la razón de mi vida, a la luz de mi existir”, manifestó.

Finalmente, le cerró la puerta a una reconciliación con Zulema, y señaló que si a esta última “le dolió y le complicó tanto, como lo dejó claro y manifiesto tantas veces… intenté muchas veces que viviéramos en armonía, pero no fue así y ya está. Su papá ya no está aquí. Él era nuestro nexo. Ya no tiene sentido. Para mí al menos no tiene ni uno”.