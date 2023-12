Alcalde de Zapallar declaró estado de emergencia comunal

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri (UDI), decretó este jueves el estado de emergencia comunal por la crisis de delincuencia.



De esta manera, Alessandri se sumó a los alcaldes Rodolfo Carter (Ind. pro UDI), de La Florida; José Manuel Palacios (UDI), de La Reina, y a Eliecer Chamorro (FRVS), de Calama, el primer jefe comunal del oficialismo en adherir a la medida.



“Vivimos la crisis más grande de seguridad en Chile y como el Estado no nos da garantías, los alcaldes hemos definido activar todas las herramientas posibles”, declaró Alessandri a La Tercera, quien también anunció la instalación de cámaras en cada casa de la comuna y la continuidad de la polémica ordenanza que restringe la circulación de menores de edad.



Según información de la Municipalidad de Zapallar, lo que los llevó a declarar estado de emergencia fueron los hechos criminales de la zona, los que, aseguraron, aumentaron en 200% en delitos con robo y robo con fuerza, sumado a que aumentaron en 100% los hechos delictuales que afectan a los residentes.



En esa línea, el municipio confirmó que le darán continuidad a la controvertida ordenanza que buscaba restringir el tránsito a menores de 18 años después de la medianoche. ”Esta ordenanza, muy polémica en sus inicios, nos permitió ser un referente a nivel nacional en materia de seguridad y por lo tanto este año redoblaremos esfuerzos para darle fiel cumplimiento, porque no queremos que ninguno de nuestros jóvenes se vea envuelto”, dijo el alcalde.



”El gobierno está sumamente atrasado y todavía habla de prevención cuando tenemos hechos delictivos todas las semanas, además del narcotráfico que amenaza constantemente las comunas costeras. Entonces no han entendido cómo enfrentar la realidad”, agregó Alessandri, quien añadió que se coordinó un convenio de trabajo conjunto con las comunas colindantes de Papudo y Puchuncaví para realizar patrullajes.



En tal sentido, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales (RN), aseguró estar esperando el pronunciamiento de Contraloría y, en caso de ser positivo, ejecutaría la medida. “No descarto tomar las acciones de acceso controlado a nuestra comuna porque mis vecinos están primero y la delincuencia no me va a doblar la mano”, sostiene,



Finalmente, su similar de Papudo, Claudia Adasme (RN), afirmó que este convenio “permitirá aunar esfuerzos para combatir los delitos en nuestras comunas. No descartamos ninguna acción al respecto, por eso es importante ir evaluando permanentemente para determinar las acciones y medidas a adoptar, ya que para nuestra comuna es de vital importancia la seguridad”.