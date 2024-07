Alcaldes ayudan a adultos mayores por subsidio: “Muchos no saben postular”

En un centro de atención para adultos mayores, los alcaldes de Providencia, Evelyn Matthei; de Puente Alto, Germán Codina; y de Calera de Tango, Hortensia Mora, anunciaron un servicio de apoyo a los vecinos para postular al subsidio eléctrico, como medida de mitigación ante el incremento que tendrán las cuentas de luz a partir del 1 de julio.



Según explicó la alcaldesa Matthei, muchas personas que podrían acceder al beneficio estatal “realmente no saben postular. Muchos son adultos mayores que no tienen la clave única, que no saben cómo hacer trámites online y se angustian. Y por eso queremos estar atendiendo durante 15 días en distintos puntos de la comuna, incluyendo los días sábados”.



Codina detalló que “a nosotros nos interesa que nuestros vecinos sepan que como municipalidad hemos dispuesto operativos especiales. Toda esta semana vamos a estar en distintas villas de Puente Alto y también en la atención nocturna que desarrollaremos esta noche en el frontis de la municipalidad, facilitando el acceso a Internet, la creación de cuentas, por ejemplo, de correo electrónico para las vecinas y vecinos, y particularmente adultos mayores que no tengan y que son necesarias para postular o también ponerse al día con su clave única”.



En tanto, la jefa comunal de Calera de Tango, Hortensia Mora, anunció que en el edificio consistorial estarán brindando atención a los vecinos y planteó la necesidad de extender el beneficio para abarcar a la clase media y no sólo al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.



“Si bien es una ayuda para todos nuestros vecinos, para nosotros también es muy importante decirle al Gobierno que necesitamos que los beneficiarios no solo sean los del 40% del Registro Social de Hogares, sino que también podamos aumentar, ojalá, hasta el 60%. ¿Por qué? Porque en comunas rurales como la mía, nuestra clase media nuevamente queda postergada. Y nosotros estamos todos los días ayudando y colaborando para que nuestros vecinos puedan tener una mejor calidad de vida, porque sus sueldos, se sienten castigados”, afirmó.



Matthei se sumó a la solicitud indicando que “el plazo es absolutamente insuficiente” y sostuvo que el alza “ha sido toda una sorpresa. Se habló de montos mucho menores, pero en la medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que el impacto va a ser muy grande en todo Chile. Nosotros nos alegramos naturalmente del subsidio, sin embargo, todavía quedan demasiadas preguntas sin responder. Tenemos que esperar el proyecto de ley, pero hay muchas dudas, hay mucha angustia en las personas”.



En la misma línea, planteó la necesidad de promover el crecimiento económico para recaudar más recursos y ampliar las ayudas sociales a las familias más necesitadas: “No se sabe de dónde va a salir el dinero. No sabemos si se van a recortar o si nos vamos a seguir endeudando como país. Pero lo que todo esto demuestra finalmente es que nosotros necesitamos volver a crecer como país”.



“En este momento si hubiera una nueva pandemia, si hubiera algún problema económico a nivel internacional, Chile ya no tiene los ahorros que tenía antes como para socorrer a las personas que más lo necesitan. Así que aquí tenemos que tratar de lograr crecimiento económico, pero también mayor equidad social. Eso es lo que nos está pidiendo Chile a gritos”, dijo.



El alcalde Codina también pidió extender el plazo en dos semanas, dado que en Puente Alto hay más de 130.000 personas elegibles para postular este subsidio y “se va a generar una tremenda demanda día a día, más de casi 10.000 personas que van a necesitar probablemente algún tipo de acompañamiento”.



Además, hizo un llamado a flexibilizar los requisitos para acceder al subsidio eléctrico: “El gobierno debe analizar la posibilidad de que a esos grupos que son prioritarios, por ejemplo, hogares con jefatura de hogar femenina, hogares donde hay cuidadores con familiares con dependencia severa o personas con discapacidad, en vez de exigirles que tengan que estar estrictamente al día en sus pagos de cuentas eléctricas, entender que justamente esas dolencias les impiden estar al día”.