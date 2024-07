Alcaldesa de Quilicura insiste en intervención del Estado tras homicidios

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (Ind), pidió Intervención y controles de identidad en los puntos críticos de la comuna, escenario el fin de semana de un ataque armado a un grupo de jóvenes, el que causó la muerte a cuatro adolescentes.



En entrevista con Radio Cooperativa, Bobadilla explicó que “es lo que hemos pedido durante mucho tiempo, una intervención en diferentes puntos críticos de la comuna. La información está, se ha trabajado con seguridad comunitaria y las policías. Entonces creo que esto se debería haber hecho hace mucho tiempo”.



Agregó que en la comuna “tenemos bandas organizadas que disputan el territorio”, por lo que lo del fin de semana no es un hecho aislado, sino que se trata de “un trasfondo complicado con una investigación que se ha hecho durante meses y lamentablemente no dio resultados antes”.



“No es que solo nos den atención durante estos días, sino que estén presentes en la comuna posteriormente, que es lo que hemos pedido: una intervención total en los puntos críticos, que se desbaraten estas bandas y le quiten el alto poder de fuego que tienen”, manifestó.



La jefa comunal acusó que Quilicura “no es prioridad” para las autoridades y eso lo demuestra el hecho, afirmó, de que no están incluidos en el Plan Calles sin Violencia



“Esto no es casualidad hay información relevante, se evidenció el poder de fuego, las armas de alto calibre, que son personas fuera de control que no les importa la vida de otro”, insistió.



“Todo lo que podemos hacer desde nuestra alcaldía lo estamos haciendo, pero necesitamos el respaldo de las instituciones, tanto de la policía como de la fiscalía”, agregó.



Además, la alcaldesa denunció que personas que tiene a su haber más de un centenar de delitos siguen en libertad.



“Esto no puede ocurrir, no pueden seguir en la impunidad. Tienen que estar tras las rejas. Hemos pedido fiscalización y también control de identidad. Este fin de semana se llevó a cabo y dio muy buenos resultados (…) Lo que pido es que hoy se le dé prioridad a Quilicura, quiero una intervención en los puntos críticos porque la investigación está”, subrayó.



Detalló que “hay bandas disputando el territorio. Durante mucho tiempo no se intervino en esta zona (…) Desde que llegué, hemos invertido, realizado esfuerzos municipales y recuperado espacios, pero tenemos que hacer una intervención integral, porque estos niños y jóvenes son, en algunos casos, soldados del narcotráfico, de estas bandas organizadas, que en un día pueden ganas un millón de pesos”.