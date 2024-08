Alcaldesa Leitao por norma “Chao Cables”: “Es una ley muerta”

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chile de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao, se refirió a la ley denominada “Chao Cables” que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables aéreos en desuso.



En conversación con Cooperativa, Leitao explicó que la norma establece que las compañías son responsables de “instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de sus cables aéreos o subterráneos”.



En esta línea, sostuvo que la aplicación de la ley “ha sido un proceso demasiado lento, lo único que ha hecho es que, para variar, estas leyes nos ponen obligaciones a los municipios -sin recursos, por supuesto- y, además, como no está dictado el reglamento”.



“Hoy día solo depende de acuerdos voluntarios con las empresas que podemos hacer nosotros, pero no tenemos ninguna capacidad de fiscalizarlas y de ponerles multas”, precisó.



Además, la jefa comunal mencionó que han “tenido problemas cuando tratamos de aplicar la ley, porque los juzgados de policía local u otros nos ponen problemas. No está claro -cómo no se ha dictado el reglamento- cuáles son las sanciones, cuáles son los límites, cuáles son los elementos que podemos fiscalizar o no, cómo recurrir a las empresas para sancionarlas. Entonces, al final, es una ley muerta”.



“Mientras no tenga reglamento, hay muchas cosas que quedan, de alguna manera, sujetas a la interpretación y eso hace, finalmente, que es una ley que no se puede cumplir”, recalcó.