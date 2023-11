Alcaldesa Matthei: “Los chilenos dejaron de creer que una nueva Constitución iba a arreglar sus problemas”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), conversó con Radio Pauta sobre las expectativas que se tienen sobre el proceso constituyente, los distintos casos de corrupción que se han destapado y la victoria de Javier Milei como candidato presidencial en Argentina.

La excarta presidencial afirmó que, en su opinión, el proceso constituyente dejó de ser un tema en Chile.

“Ahora, yo también creo que probablemente podemos esperar variaciones bastantes grandes, porque es tan poco el interés que hay, que yo creo mucha gente todavía no está mostrando”, afirmó.

“Las cifras son malas y me pasa que yo por lo menos estoy preocupada y muy ocupada de los temas que yo creo que son de fondo en este minuto, que es el comercio ilegal, la delincuencia, etc. Creo que lo otro ya pasó a otro plano. Los Chilenos dejaron de creer que una nueva Constitución iba a arreglar sus problemas“, agregó.

CASOS DE DELINCUENCIA

Además, la alcaldesa de Providencia fue enfática en indicar que la prioridad en este momento debe ser resolver el tema de la delincuencia.

También fue clara en señalar que el Poder Judicial tendría una alta responsabilidad en la situación actual del país.

“He estado con gente de la Policía de Investigaciones, he estado con gente de Carabineros, he estado con personas dirigentes de Gendarmería. Todas hacen lo que pueden, pero finalmente, todos se sienten súper poco protegidos por el Poder Judicial. El Poder Judicial aquí ha sido laxo, no ha entendido el fenómeno que se está viviendo, hacen lo que quieren“, aseguró.

En tanto, Matthei no solo se refirió a la delincuencia en las calles, sino que además habló sobre los altos niveles de corrupción que fueron destapados tras revelarse los audios en el caso Hermosilla y por el “caso convenios”.

“Lo que estamos viviendo hoy día es una situación en que los políticos hemos sido ciegos y sordos a la corrupción de cuello y corbata y también al narcotráfico y a la delincuencia que se venía instalando con mucha fuerza desde hace 15 a 20 años en Chile“, dijo Matthei.

MILEI

Además, respecto al triunfo del candidado ultraderechista en Argentina, Matthei es cautelosa en señalar que “obviamente que no sabemos cómo va a ser él”.

“Yo no estoy diciendo que vaya a ser un gran presidente o una maravilla de presidente, no lo sabemos. Hay que mirar cómo se desenvuelve, con quién hace alianzas, cuáles van a ser sus políticas, de todas sus promesas, cuáles efectivamente lleva a cabo o no. Lo que sí se es que la alternativa era más de la misma mugre, y eso era muy complicado”, afirmó.