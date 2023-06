Alcaldesa Merino llamó a “no acercarse al río y a no bajar al lecho” por caudal del Mapocho

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, realizó un llamado a “no acercarse al río, no bajar al lecho” debido al aumento del caudal en el Río Mapocho, en medio de las intensas precipitaciones que afectan a la zona central del país.



La jefa comunal sostuvo que “hemos consultado la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y hasta el momento no hay riesgo de desborde del río”.



En esta línea, realizó un llamado “a las personas a no acercarse al río, no bajar al lecho, porque siempre hay una posibilidad de un aumento brusco en los caudales que podrían provocar riesgo a las personas”.



Además, comentó acerca de la información entregada por Aguas Andinas respecto a los problemas de turbiedad en los ríos Mapocho y Maipo. “Podrían afectar el abastecimiento de agua. Por eso, pedimos a nuestros vecinos cuidar el uso de este recurso”, señaló.



Finalmente, recordó que “ante cualquier emergencia o riesgo que vean, deben llamar al 1403”.