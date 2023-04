Alexis Sánchez fue titular y jugó 80 minutos en el deslucido empate sin goles entre el Olympique de Marsella y el FC Lorient. El chileno no pudo marcar diferencias en un partido en el que los focenses perdieron la oportunidad de acercarse al Paris Saint Germain, y de alcanzar al Lens.



A los dirigidos por Igor Tudor les costó mucho asociarse en campo rival, pues si bien tenían dominio del balón, no lograban llegar al último cuarto con claridad para marcar diferencias. Además de lo errático del mediocampo, los atacantes tampoco anduvieron finos.



En la primera mitad, solo destacaron algunos intentos de Cengiz Under o de Leonardo Balerdi con tiros de media distancia, lo que reflejaba la imposibilidad de llegar hasta el área para incomodar a la defensa rival.



De esta manera, se dio paso al complemento, instancia en la que los dueños de casa se fueron más en ataque, incomodando en varias ocasiones a Pau López, que estuvo notable para evitar la caída de su pórtico. En ofensiva, los marselleses tampoco hacían mucho, por lo que Sánchez fue sustituido en el 80’.



El pálido resultado obtenido por el Olympique no le sirve de mucho para seguir dándole caza al PSG y al Lens, que se ha logrado meter en zona de clasificación a Champions League. Actualmente, el Marsella va tercero con 61 puntos, sacando pasajes por el momento para la fase previa de Champions League.