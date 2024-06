Alfredo Castro y Moira Miller fueron invitados a ser miembros de la Academia de Hollywood

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de la organización de los Premios Oscar, reveló este martes el listado de sus nuevos 487 miembros, donde destacan grandes personalidades de Hollywood. Sin embargo, hubo dos nombres conocidos en el ámbito nacional: El actor Alfredo Castro y la productora Moira Miller.

De esta manera, los chilenos se suman al selecto grupo responsable de elegir y premiar lo mejor del cine, y se adhieren al resto de compatriotas que ya integraban la Academia, como es el caso de Pedro Pascal y Daniela Vega; como también la directora Maite Alberdi (La Memoria Infinita) y Pablo Larraín (El Conde), entre otros nombres.

Con la incorporación de los nuevos miembros, la Academia queda compuesta por un 35% de personas que se identifican como mujeres; un 20% proviene de comunicades étnicas raciales subrepresentadas; y el 20% de los miembros son provenientes de países o territorios fuera de los Estados Unidos, según consingó IndiWire.

De esta manera, si todos los invitados aceptan su membresía, el total de miembros ascenderá a 10.910 y el número de votantes llegará a 9.934.

We’re proud to announce our newly invited members to the Academy!



Meet the Class of 2024: https://t.co/KQ33kUgTHF pic.twitter.com/kKRgtBGW8j