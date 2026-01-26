Alvarado aborda dichos de Sedini por nombramiento de Steinert

Tras la polémica generada por los dichos de la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien aseguró que las conversaciones entre José Antonio Kast, y la hoy exfiscal Trinidad Steinert, quien asumirá como ministra de Seguridad, llevaban “un buen tiempo”, desde el entorno del Presidente electo tuvieron que salir a dar explicaciones.



Este lunes y tras participar de una charla de inducción organizada por la Contraloría General de la República (CGR), el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó el tema.



“Para nombrar a una persona en un cargo, obviamente que previamente hay que tener el consentimiento de esa persona. Y esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes de que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, dijo Alvarado.



Agregó que “aquí lo importante y lo relevante es la decisión de la exfiscal de apoyar al presidente Kast en la gestión de seguridad en su gobierno, dadas las competencias que ella tiene, y es una garantía para el país (…). No tiene ninguna lógica ni sentido hablar si fue una hora antes, una hora después, un minuto antes, un minuto después”.



Sedini también salió a precisar sus dichos. Eso sí, a diferencia del futuro ministro del Interior, aseguró que conversaciones iniciaron “días antes” y no “horas”.



“Es de sentido común que el Presidente electo converse con sus colaboradores, con su equipo cercano para armar los perfiles de quienes van a integrar su gabinete. Eso me parece de lo más normal, eso lleva muchos meses pasando. La construcción de todos los ministerios, todos los perfiles y seguridad no es la excepción”, aseguró.



Agregó que “aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario y para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el Presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación”.



Sedini aclaró que “yo dije que hubo conversaciones, esas conversaciones fueron entre el Presidente electo y su equipo, en la construcción del perfil que debía encabezar la cartera de seguridad”.