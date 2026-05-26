Encapuchados quemaron bus RED en cercanías de la Universidad de Santiago

Este martes, un grupo de encapuchados quemó un bus del sistema RED, en las cercanías de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

El incidente se registró en la intersección de Matucana con Romero, en la comuna de Estación Central. Según consignó T13, y de acuerdo al relato que entregaron testigos a personal policial, los sujetos salieron desde el interior de la Universidad e instalaron barricadas en el lugar.

Posteriormente, intimidaron al conductor y los pasajeros del bus, obligándolos a bajar del vehículo.

Los sujetos rociaron con líquido acelerante la máquina y luego le prendieron fuego. En tanto, una parte de los individuos habría ingresado nuevamente a la casa de estudios, y otros escaparon por la vía pública según el citado medio.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, desde Carabineros indicaron que los autores serían un grupo de entre 10 a 15 encapuchados. Estos últimos se manifestaban en la vía pública lanzando panfletos.

En declaraciones obtenidas por la mencionada emisora, el general de Carabineros, Víctor Vielma, entregó detalles de lo sucedido.

“Un bus de locomoción colectiva que transitaba de sur a norte por avenida Matucana, sorpresivamente fue detenido por alrededor de 10 a 15 individuos encapuchados que salieron desde calle Romero, desde el interior de la universidad”, señaló la autoridad policial.

Acto seguido, precisó que “detuvieron su marcha, hicieron descender a los pasajeros del bus, también al conductor. Al mismo tiempo rociaban con acelerantes el bus para que, una vez que ellos descendieran, encenderle fuego y este se quemara acá en el sector”.

“Afortunadamente, a raíz de ello, todas las personas, incluyendo el conductor, alcanzaron a descender, no resultando lesionados”, añadió.

Por orden de la Fiscalía, la situación será investigada por el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.