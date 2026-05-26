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Partido Nacional Libertario y republicanos anuncian Acusación Constitucional contra Grau

El jefe de bancada del PNL, diputado Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo. Sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado”.

Patricia Schüller Gamboa
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Partido Nacional Libertario y republicanos anuncian Acusación Constitucional contra Grau

El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron que impulsarán una Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Esto luego que el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, acusara “inconsistencias” en las cuentas fiscales.

El jefe de bancada del PNL, diputado Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo. Sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado”.

“El país merece saber si aquí hubo negligencia, ocultamiento o manipulación de cifras que terminaron comprometiendo las finanzas públicas. Y el futuro económico de Chile”, subrayó.

El diputado y jefe de bancada del partido Republicano, Benjamín Moreno, a través de su cuenta de X, dijo que “acusaremos constitucionalmente al ex ministro Nicolás Grau. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo”.

“No es un juicio político: son hechos aritméticos. La diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden”, afirmó el parlamentario.

La publicación del diputado Moreno fue respondida por el presidente del PNL, Johannes Kaiser, quien manifestó: “Muy bien. Trabajaremos juntos este tema”.

Grau responde a Quiroz: “Proyección es consistente, no tiene errores de cálculo”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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