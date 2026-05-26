Cabo de la Armada murió atropellado por otro miembro de la institución

Un accidente de tránsito con resultado fatal se registró durante la mañana de este martes en Avenida España, a la altura del Club de Yates, en Viña del Mar.



En el hecho se vieron involucrados dos funcionarios de la Armada. Así lo confirmó la propia institución por medio de un comunicado.



“Por causas que se encuentran en proceso de investigación, un Cabo 1° que se dirigía a su lugar de trabajo por la citada vía se vio involucrado en un accidente de tránsito que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un peatón en el lugar”, dice el texto.



Añade que “tras las primeras diligencias efectuadas por las autoridades competentes, y con profundo pesar, se confirmó que la persona fallecida correspondía al Cabo 2° Felipe Guerrero Villegas (Q.E.P.D.), integrante activo de la Armada de Chile de la dotación de la Gobernación Marítima de Valparaíso”.



El conductor quedó a disposición de las autoridades correspondientes para esclarecer las dinámicas del suceso.



La Armada, por su parte, inició de inmediato una investigación interna.



El comunicado concluye indicando que la institución “lamenta profundamente esta irreparable pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y camaradas, acompañándolos en este difícil momento”.



El accidente generó un kilométrico taco en el sector que originó caos vial en horas de gran movimiento.



El teniente Ricardo Cuviello, oficial investigador de la SIAT de Valparaíso de Carabineros, declaró que “se realizaron las pericias técnicas de nuestra especialidad, determinando así una dinámica y causa basal del mismo”.