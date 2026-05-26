Home Nacional "cabo de la armada murió atropellado por otro miembro de la instit..."

Cabo de la Armada murió atropellado por otro miembro de la institución

Así lo confirmó la propia institución por medio de un comunicado. “Por causas que se encuentran en proceso de investigación, un Cabo 1° que se dirigía a su lugar de trabajo por la citada vía se vio involucrado en un accidente de tránsito que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un peatón en el lugar”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Cabo de la Armada murió atropellado por otro miembro de la institución

Un accidente de tránsito con resultado fatal se registró durante la mañana de este martes en Avenida España, a la altura del Club de Yates, en Viña del Mar.

En el hecho se vieron involucrados dos funcionarios de la Armada. Así lo confirmó la propia institución por medio de un comunicado.

“Por causas que se encuentran en proceso de investigación, un Cabo 1° que se dirigía a su lugar de trabajo por la citada vía se vio involucrado en un accidente de tránsito que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un peatón en el lugar”, dice el texto.

Añade que “tras las primeras diligencias efectuadas por las autoridades competentes, y con profundo pesar, se confirmó que la persona fallecida correspondía al Cabo 2° Felipe Guerrero Villegas (Q.E.P.D.), integrante activo de la Armada de Chile de la dotación de la Gobernación Marítima de Valparaíso”.

El conductor quedó a disposición de las autoridades correspondientes para esclarecer las dinámicas del suceso.

La Armada, por su parte, inició de inmediato una investigación interna.

El comunicado concluye indicando que la institución “lamenta profundamente esta irreparable pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y camaradas, acompañándolos en este difícil momento”.

El accidente generó un kilométrico taco en el sector que originó caos vial en horas de gran movimiento.

El teniente Ricardo Cuviello, oficial investigador de la SIAT de Valparaíso de Carabineros, declaró que “se realizaron las pericias técnicas de nuestra especialidad, determinando así una dinámica y causa basal del mismo”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Carabineros desvinculó a guardia del Palacio de La Mon...

La institución decidió expulsar al ahora exfuncionario policial, quien había sido detenido este lunes por su presunta responsabilidad en el crimen de un conductor en Talcahuano.

Leer mas
Nacional
Partido Nacional Libertario y republicanos anuncian Ac...

El jefe de bancada del PNL, diputado Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo. Sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado”.

Leer mas
Nacional
Encapuchados quemaron bus RED en cercanías de la Unive...

El incidente se registró en la intersección de Matucana con Romero, donde un grupo de encapuchados habrían obligado al conductor y a los pasajeros a descender del bus, para luego rociar con líquido acelerante la máquina y prender fuego.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/