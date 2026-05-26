Carabineros desvinculó a guardia del Palacio de La Moneda acusado de matar a conductor: Quedó en prisión preventiva 

Carabineros confirmó este martes la desvinculación de un funcionario que se desempeñaba como guardia del Palacio de La Moneda. Todo esto, tras su detención este lunes al ser acusado de matar a un conductor en Talcahuano.

La información fue revelada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien en un punto de prensa fue consultado por el arresto de Luis Mauricio Orellana.

“Esto obedece a un trabajo investigativo del Ministerio Público y lo que corresponde es acatar”, señaló, según consignó Emol.

Araya explicó que, en base a los antecedentes entregados a la institución, “se adoptó la medida disciplinaria de desvincularlo”.

Dictan prisión preventiva

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó en esta jornada prisión preventiva para el ahora excarabinero.

El citado medio precisó que la magistrada Humilde Silva consideró que la libertad de Orellana representaba un peligro para la sociedad.

De esta manera, durante los cuatro meses que se fijaron como plazo de investigación, el exfuncionario policial cumplirá la medida cautelar en un recinto de Carabineros.

Cabe destacar que el Ministerio Público formalizó cargos por homicidio en contra de Orellana, por los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en Talcahuano.

De acuerdo a la investigación, el excarabinero, que estaba de franco, se desplazaba en un vehículo, cuando habría sido impactado por otro automóvil conducido por la víctima, identificada como Omar Solís.

Este último huyó del lugar, lo cual dio inicio a una persecución. En un momento, Solís se vio encerrado entre un pasaje y el auto del exuniformado. Tras una discusión, el acusado sacó un arma y disparó contra la víctima, impactando al conductor en la zona torácica.