Home Nacional "carabineros desvinculó a guardia del palacio de la moneda acusado..."

Carabineros desvinculó a guardia del Palacio de La Moneda acusado de matar a conductor: Quedó en prisión preventiva 

La institución decidió expulsar al ahora exfuncionario policial, quien había sido detenido este lunes por su presunta responsabilidad en el crimen de un conductor en Talcahuano.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Carabineros desvinculó a guardia del Palacio de La Moneda acusado de matar a conductor: Quedó en prisión preventiva 

Carabineros confirmó este martes la desvinculación de un funcionario que se desempeñaba como guardia del Palacio de La Moneda. Todo esto, tras su detención este lunes al ser acusado de matar a un conductor en Talcahuano.

La información fue revelada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien en un punto de prensa fue consultado por el arresto de Luis Mauricio Orellana. 

“Esto obedece a un trabajo investigativo del Ministerio Público y lo que corresponde es acatar”, señaló, según consignó Emol

Araya explicó que, en base a los antecedentes entregados a la institución, “se adoptó la medida disciplinaria de desvincularlo”. 

Dictan prisión preventiva

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó en esta jornada prisión preventiva para el ahora excarabinero.

El citado medio precisó que la magistrada Humilde Silva consideró que la libertad de Orellana representaba un peligro para la sociedad.

De esta manera, durante los cuatro meses que se fijaron como plazo de investigación, el exfuncionario policial cumplirá la medida cautelar en un recinto de Carabineros.

Cabe destacar que el Ministerio Público formalizó cargos por homicidio en contra de Orellana, por los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en Talcahuano.

De acuerdo a la investigación, el excarabinero, que estaba de franco, se desplazaba en un vehículo, cuando habría sido impactado por otro automóvil conducido por la víctima, identificada como Omar Solís.

Este último huyó del lugar, lo cual dio inicio a una persecución. En un momento, Solís se vio encerrado entre un pasaje y el auto del exuniformado. Tras una discusión, el acusado sacó un arma y disparó contra la víctima, impactando al conductor en la zona torácica.

Detienen a carabinero guardia del Palacio de La Moneda por la muerte de conductor baleado
Source Texto: La Nación/Foto: El Mercurio (Referencial)
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: Pumanque, miel de campo y...

Entre viñedos y campos dorados, Pumanque celebra su identidad con la dulzura de la miel de campo, el carácter de sus vinos locales y la calidez de la cocina campesina. Un rincón rural donde tradición y sabor se entrelazan, consolidando su lugar entre los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Leer mas
Nacional
Cabo de la Armada murió atropellado por otro miembro d...

Así lo confirmó la propia institución por medio de un comunicado. “Por causas que se encuentran en proceso de investigación, un Cabo 1° que se dirigía a su lugar de trabajo por la citada vía se vio involucrado en un accidente de tránsito que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un peatón en el lugar”.

Leer mas
Nacional
Partido Nacional Libertario y republicanos anuncian Ac...

El jefe de bancada del PNL, diputado Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo. Sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/