Anaís Vilches se refiere a su fuerte pelea con Oriana en “Palabra de Honor”: “Traté de hacer justicia por todos”

La noche de este jueves, en el nuevo capítulo de “Palabra de Honor”, Canal 13 emitirá la esperada pelea entre Anaís Vilches y Oriana Marzoli, y previo a la transmisión del episodio, la pareja de Marcianeke se refirió al tenso momento que protagonizó con la venezolana-española.

Dicho conflicto ocurrirá durante una actividad de juegos en equipo, y en un momento, Oriana comenzará a insultar al grupo contrario tratándolos de “tontos”, algo que desatará la molestia de Vilches.

En declaraciones obtenidas por T13, Anaís manifestó en torno a la discusión que “me alteré con ella porque estaba chata que nos tratara mal a todos. Yo tenía buena onda con Oriana, pero después empezó a tratar muy mal al grupo mío, con lo cual me ofendió obviamente a mí también, porque ella hablaba de ‘ellos’ y era como que yo también estuviera incluida y eso me molestó mucho y por eso me puse a pelear con ella”.

Además, la influencer indicó que Oriana “salió a hablar otra cosa que nada que ver con la discusión que estábamos teniendo”, haciendo referencia a una acusación de la ex “¿Ganar o Servir?”, en torno a que ella supuestamente se involucró con Luis Mateucci mientras estaba en un receso de su relación con Marcianeke.

Por su parte, respecto a si se cansó de la actitud de su compañera, planteó que “sí, porque al final era que ella decía ‘ellos son unos tontos, ellos son esto y lo otro…’. Y ahí en esos ‘ellos’ estaba incluida yo, y yo no tenía mala onda con ella, entonces ella no debía haberse referido así a mí y al resto. Me cansó de que ella tuviera el derecho de tratar a todos mal”.

“Después me arrepentí de haber sido tan impulsiva, pero igual lo hice porque al final es ella la que trataba mal a todos”, sostuvo Anaís, quien en la discusión terminará escupiendo a Oriana.

Asimismo, remarcó que “yo peleé por mi equipo, porque igual ella ya estaba tratándonos a todos mal… yo traté de hacer justicia por todos”, y concluyó que Marzoli “se merecía” lo que le hizo.