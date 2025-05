“Es una zona que tiene múltiples quebradas”: Autoridades explican las complejidades en la búsqueda de la avioneta desaparecida

Se activó durante la noche del miércoles una búsqueda por una avioneta ambulancia que despegó desde el aeropuerto de Santiago con destino a Arica, pero que habría desaparecido a la altura de Curacaví, llevando a bordo a seis personas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el grupo a bordo de la avioneta estaba compuesto por un piloto, un copiloto, un paciente, su acompañante, un doctor y una enfermera.

La búsqueda de la aeronave se reanudó la mañana de este jueves con la participación de distintas instituciones. Sin embargo, las condiciones climáticas impiden un despliegue aéreo, por lo que por el momento la búsqueda se realiza de manera terrestre.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, declaró que “se han identificado posibles áreas de localización, se ha reducido a tres puntos específicos, que es donde se está concentrando la búsqueda”.

Durán también detalló que “a partir de un trabajo en conjunto, se hizo la gestión para tomar los números de celular de las personas que estaban en la aeronave y se procedió a traquear los celulares, identificar la última localización”.

Adicionalmente, Durán indicó que “tenemos 64 personas de alto nivel de especialización recorriendo la zona. Personal del GOPE que desde anoche (miércoles) estuvo subiendo el lugar”.

La búsqueda se centra en un terreno de 10 kilómetros, en una zona con múltiples quebradas. Según Durán, “esa distancia es la zona máxima que se ha definido como posible localización de la aeronave, dentro de esa área se han identificado tres puntos específicos. Es una zona que tiene múltiples quebradas, se tiene que identificar cada uno de los pliegues de esas quebradas”.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Jamal Ash-Shinar, explicó que “la primera información que se recibe es que el Cuerpo de Bomberos es alertado por lugareños y vecinos, pero en paralelo iniciamos el levantamiento de información de que el radar de Arturo Merino Benítez pierde comunicación con una aeronave, mantenemos el traqueo de la aeronave”.

Ash-Shinar agregó que “estamos desde anoche traqueando, buscando, fijando la zona. El GOPE pernoctó en el lugar, el personal de Bomberos volvió a subir”.

Sobre el terreno de búsqueda, Ash-Shinar precisó que “la montaña en la cual nos presentamos tiene una altura promedio entre 1.600 y 1.200 metros en las cumbres y quebradas muy pronunciadas”.

El comandante de Bomberos también mencionó que “estamos realizando el mejor trabajo posible. Esta condición (climática) no nos ha dado ventana para aquello, logramos volar los drones en dos oportunidades, no pudimos llegar más allá de tres kilómetros (…) Entendemos que en las próximas horas no van a mejorar las condiciones climáticas”.

Finalmente, Ash-Shinar indicó que “las zonas de búsqueda se traquean en función de la trayectoria posible de la aeronave, hay una trayectoria errática, cuando la aeronave capota nos cambia esa trayectoria, por lo tanto, empezamos a buscar en los puntos en los que creemos que se puede encontrar la aeronave. No hemos encontrado indicios hasta el momento, pero estamos identificando los puntos más críticos”.