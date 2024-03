Anne Hathaway aseguró que Christopher Nolan salvó su carrera

Recientemente, la actriz Anne Hathaway se refirió al duro momento que debió enfrentar luego de ganar el Oscar en 2013 por su trabajo en “Les Misérables”. En conversación con Vanity Fair, la intérprete rememoró la ola de odio que recibió a través de Internet y cómo el director Christopher Nolan salvó su carrera.

“Mucha gente no me daba papeles porque estaban preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi imagen en línea”, señaló Hathaway.

No obstante, la mente detrás de la galardonada “Oppenheimer” hizo caso omiso a las críticas y le ofreció una oportunidad. “Tuve un ángel en Christopher Nolan, quien no se preocupó por eso y me dio uno de los roles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he participado”, indicó en referencia a su interpretación de la “Dra. Amelia Brand” en la película “Interstellar” (2014).

“No sé si él sabía que me estaba apoyando en ese momento, pero tuvo ese efecto (…) mi carrera no perdió impulso como podría haber ocurrido si él no me hubiera respaldado”, agregó Hathaway. Asimismo, la intérprete añadió que no busca rememorar “el pasado, pero tuve a mi monstruo ahí fuera, tuve internet volverse en mi contra y odiarme y fue como todo un gran problema”.

Durante una entrevista con Harper’s Bazaar, Hathaway indicó que la compleja situación la hizo sentir “abrumada y avergonzada”, no obstante, la afrontó como una situación de crecimiento personal.