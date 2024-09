Apple presentó el nuevo iPhone 16: Fecha de lanzamiento, precios y características

Al mediodía de este lunes, Apple presentó el iPhone 16, su esperado nuevo modelo de smartphone que destaca por el uso de Inteligencia Artificial (IA) en las diversas características del dispositivo. El CEO de la compañía, Tim Cook, sostuvo que la nueva versión del teléfono fue creada “desde cero” para introducir su IA Apple Intelligence.

El iPhone 16 es, hasta el momento, el modelo más grande de su historia. En su versión normal, su pantalla tendrá un tamaño de 6,1 pulgadas, mientras que la versión plus contará con 6,7. Sin embargo, su versión Pro y Plus ostentarán una pantalla de 6,3 y 6,9, respectivamente.

Una de las novedades más interesantes es que el nuevo smartphone contará con el chip A18 Pro de 16 núcleos, los que le permitirán el funcionamiento y los modelos de aprendizaje de la IA integrada. Este sistema está compuesto por una CPU 17% más rápida que su modelo anterior, convirtiéndola en la “más rápida de cualquier” dispositivo móvil.

Asimismo, el nuevo modelo cuenta con dos nuevos botones: el “Botón de Acción”, que se encuentra junto con los que nivelan el volumen y sirve como un atajo para aplicaciones y herramientas, como la linterna y otras funciones.

Además, tendrá el “Cámara Control”, que buscará sacar el máximo provecho a la cámara de 48 megapixeles de los modelos Pro y Pro Max, capaces de grabar en resolución 4K y 120 FPS. De acuerdo con Radio Biobío, el nuevo mando servirá como un comando para la cámara y podrá detectar la presión del dedo, por lo que permitirá funciones como el zoom y otras herramientas.

El iPhone 16 se lanzará el próximo 20 de septiembre en Estados Unidos y su precio alcanza los $799 dólares (unos 750.000 pesos); su versión Plus costará $899 dólares (850.000 pesos); el Pro comenzará en los $999 dólares y el Pro Max $1.199 dólares, bordeando los 1,2 millones de pesos. Cabe destacar que, debido a los valores de importación, el precio en el mercado chileno podría variar.

