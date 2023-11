Aracely Arámbula se refirió a su situación legal con Luis Miguel: “Parece que él quiere mejorar su imagen”

Aracely Arámbula rompió su silencio. En medio de una intensa controversia la actriz abordó por primera vez los problemas legales con su expareja y el padre de sus hijos, Luis Miguel. Hace algunas semanas, la artista hizo públicas acusaciones contra el “Sol de México” y lo denunció ante las autoridades por una presunta deuda alimentaria.

La intérprete estalló contra su expareja en septiembre pasado durante la celebración del musical “Vaselina”, en donde mantuvo una conversación con los medios. Desde aquella instancia, ambos han estado en el centro de la polémica, puesto que mientras Arámbula dio pie a un proceso legal contra Luis Miguel, el músico realizó un pago millonario a favor de sus hijos, el cual, hasta el momento, sigue sin ser cobrado.

La actriz de telenovelas como “La madrasta” había optado por mantenerse al margen de los rumores, sin embargo, durante una entrevista ofrecida para el programa “Fiesta”, de la cadena Telecinco, entregó su versión de los hechos. “Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad”, comenzó diciendo, según recogió Emol.

Sobre el pago realizado por el “Sol” para saldar su deuda de manutención de sus hijos, la también cantante detalló que la única razón por la que el dinero no ha sido cobrado es porque nunca fue notificada. “Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron”, indicó.

“Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”, agregó la actriz.

Asimismo, esclareció que su actuar no fue con intención de dañar la imagen de Luis Miguel. “(No actúe antes) por tener consideración y pensar en mis hijos. No quería que estuviéramos en este proceso. De hecho, es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis dos hijos. Se hará a través de la ley”, reveló.

“La Chule” también enfrentó cuestionamientos sobre la relación de Luis Miguel con sus hijos, ya que se ha sugerido que ella obstaculiza que el cantante pueda visitarlos. De hecho, se rumorea que recientemente el cantante le solicitó que permitiera a los jóvenes asistir a uno de sus espectáculos en México, una petición que supuestamente fue rechazada. “No ha habido ninguna negativa. De hecho, él estuvo muy cerca de sus hijos durante la pandemia, en una casa que le compré yo a sus hijos. Ahora, parece que él quiere mejorar su imagen”, afirmó Arámbula.

Para finalizar su confesión, la artista indicó que su demora en revelar la información fue porque un tercero la obligó a guardar silencio. “Me pusieron la condición de no hablar con ningún medio y yo soy libre de hablar con quien quiera hablar. No puedo ser una madre irresponsable”.